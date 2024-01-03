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Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно
Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно
Взрывы прогремели в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T16:12
2024-01-03T16:12
2024-01-03T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. Как минимум 53 человека погибли, свыше 70 получили ранения. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.По данным государственного агентства Tasnim, на траурном митинге дистанционно были взорваны две бомбы, которые были заложены в сумках.Местные власти назвали произошедшее террористической атакой.В среду, 3 января, в стране проходит траурная церемония в память о погибшем генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касеме Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне его считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, в мире, теракт, происшествия, новости, общество
Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно
Минимум 53 человека погибли и 70 ранены при взрывах на траурном мероприятии в Иране - СМИ
16:12 03.01.2024 (обновлено: 16:16 03.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. Как минимум 53 человека погибли, свыше 70 получили ранения. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.
По данным государственного агентства Tasnim, на траурном митинге дистанционно были взорваны две бомбы, которые были заложены в сумках.
"У входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые исполнители этого инцидента, видимо, взорвали с помощью дистанционного устройства", - говорится в сообщении.
Местные власти назвали произошедшее террористической атакой.
В среду, 3 января, в стране проходит траурная церемония в память о погибшем генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касеме Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне его считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.