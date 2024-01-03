https://crimea.ria.ru/20240103/vzryvy-na-traurnom-meropriyatii-v-irane-chto-izvestno-1133971804.html

Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно

Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно

Взрывы прогремели в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T16:12

2024-01-03T16:12

2024-01-03T16:16

иран

в мире

теракт

происшествия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111526/23/1115262348_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e0293ca61c41d33e47b3dd9b8f3e829f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. Как минимум 53 человека погибли, свыше 70 получили ранения. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.По данным государственного агентства Tasnim, на траурном митинге дистанционно были взорваны две бомбы, которые были заложены в сумках.Местные власти назвали произошедшее террористической атакой.В среду, 3 января, в стране проходит траурная церемония в память о погибшем генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касеме Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне его считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, в мире, теракт, происшествия, новости, общество