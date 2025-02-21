https://crimea.ria.ru/20250221/sluchaynye-lyudi-zdes-ne-zaderzhivayutsya-ekspert-ob-ekskursovodakh-kryma-1144366870.html

Случайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах Крыма

Случайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах Крыма - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Случайные люди здесь не задерживаются: эксперт об экскурсоводах Крыма

В Крыму на сегодняшний день аттестованы 482 экскурсовода, в этой индустрии преимущественно работают женщины старше 50 лет. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T12:50

2025-02-21T12:50

2025-02-21T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день аттестованы 482 экскурсовода, в этой индустрии преимущественно работают женщины старше 50 лет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная."99,9% - это женщины старшего возраста", - сказала она, отметив, что молодежь и мужчины в экскурсоведческое дело также приходят, но реже. Это, по словам Возной, является некой проблемой для современного гостя, потому что новый крымский турист требует более современных форматов экскурсий. Также трансформируются и обязанности самого экскурсовода."Популярно, когда экскурсовод - он же гид, он же водитель в небольших экскурсионных группах до 20 человек", - сказала глава крымской ассоциации.Возная подчеркнула, что профессия гида физически тяжелая: ведь экскурсоводы в горячий сезон проводят по 15 часов на ногах. Но при этом это очень образованные люди.В свою очередь блогер и экскурсовод, историк Екатерина Солнце подчеркнула, что гид – "это не просто человек, который развлекает туристов, он еще популяризирует Крым, несет культуру, является духовным, ценностным ориентиром общества". Случайные люди в этой профессии не задерживаются, говорит она."Со временем уходят несертифицированные гиды, которые хотели быстро получить знания в этой профессии: она требует много времени, много желания. Экскурсовод – это образ жизни, этим нужно жить, быстро в это не войти", - пояснила эксперт.По данным социсследования Министерства курортов и туризма РК, 21% опрошенных гостей Крыма называют одной из целей своего прибытия на полуостров - культурно-познавательный отдых. Еще 17% - активный пешеходный туризм. Более 50% гостей в период отдыха в Крыму посещает более двух экскурсий.В региональном минтуризма напомнили, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 марта экскурсовод не имеет права оказывать деятельность без нагрудного знака – бейджа и специальной аттестации. При этом аттестация экзаменационной комиссией при министерстве продолжается. По количеству аттестованных экскурсоводов Республика Крым входит по стране в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На АЗС в Крыму появятся автокемпингиВ Крыму летом запустят инклюзивные туристические маршруты"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, экскурсии, светлана возная, минкурортов крыма, мнения