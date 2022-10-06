https://crimea.ria.ru/20221006/sanktsii-es-pozvolyat-khersonskoy-oblasti-naladit-eksport--vlasti-1124741500.html
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти
После введения новых антироссийских санкций Евросоюз Херсонская область обеспечит поставки продукции в Россию и на рынки стран ЕАЭС. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T18:59
2022-10-06T18:59
2022-10-06T18:59
херсонская область
санкции против россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. После введения новых антироссийских санкций Евросоюз Херсонская область обеспечит поставки продукции в Россию и на рынки стран ЕАЭС. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России и распространил их на новые субъекты РФ – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.Кроме того, Херсонская область может экспортировать свои товары на рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии "без пошлин и барьеров", подчеркнула Губарева."Ни для кого не секрет, что в мире назревает продовольственный кризис. С учетом того, что излишки сельхозпродукции Херсонщины поставлялись на европейский рынок, то ограничения ЕС можно расценивать только как выстрел себе в ногу", – считает зампред.Также она выразила уверенность в том, что европейский бизнес попытается обойти наложенные своим же правительствами ограничения, чтобы "получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно".
https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html
https://crimea.ria.ru/20220630/potentsial-ekonomiki-donbassa-sostavlyaet-15-2-trln-rubley-v-god--ekspert-1123710517.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, санкции против россии, экономика
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти
В правительстве Херсонской области заявили о готовности поставить продукцию в РФ и ЕАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. После введения новых антироссийских санкций Евросоюз Херсонская область обеспечит поставки продукции в Россию и на рынки стран ЕАЭС. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.
Европейский союз принял
восьмой пакет санкций против России и распространил их на новые субъекты РФ – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
"Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации", – цитирует Губареву РИА Новости.
Кроме того, Херсонская область может экспортировать свои товары на рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии "без пошлин и барьеров", подчеркнула Губарева.
"Ни для кого не секрет, что в мире назревает продовольственный кризис. С учетом того, что излишки сельхозпродукции Херсонщины поставлялись на европейский рынок, то ограничения ЕС можно расценивать только как выстрел себе в ногу", – считает зампред.
Также она выразила уверенность в том, что европейский бизнес попытается обойти наложенные своим же правительствами ограничения, чтобы "получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно".