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Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти
После введения новых антироссийских санкций Евросоюз Херсонская область обеспечит поставки продукции в Россию и на рынки стран ЕАЭС. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T18:59
2022-10-06T18:59
херсонская область
санкции против россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. После введения новых антироссийских санкций Евросоюз Херсонская область обеспечит поставки продукции в Россию и на рынки стран ЕАЭС. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России и распространил их на новые субъекты РФ – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.Кроме того, Херсонская область может экспортировать свои товары на рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии "без пошлин и барьеров", подчеркнула Губарева."Ни для кого не секрет, что в мире назревает продовольственный кризис. С учетом того, что излишки сельхозпродукции Херсонщины поставлялись на европейский рынок, то ограничения ЕС можно расценивать только как выстрел себе в ногу", – считает зампред.Также она выразила уверенность в том, что европейский бизнес попытается обойти наложенные своим же правительствами ограничения, чтобы "получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно".
https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html
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херсонская область, санкции против россии, экономика
Санкции ЕС позволят Херсонской области наладить экспорт – власти

В правительстве Херсонской области заявили о готовности поставить продукцию в РФ и ЕАЭС

18:59 06.10.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. После введения новых антироссийских санкций Евросоюз Херсонская область обеспечит поставки продукции в Россию и на рынки стран ЕАЭС. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.
Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России и распространил их на новые субъекты РФ – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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"Для Херсонской области открываются великолепные перспективы по импортозамещению агропродукции на российском рынке. Одновременно для фермеров сняты все таможенные барьеры, ведь мы теперь часть Российской Федерации", – цитирует Губареву РИА Новости.
Кроме того, Херсонская область может экспортировать свои товары на рынок государств-членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии "без пошлин и барьеров", подчеркнула Губарева.
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"Ни для кого не секрет, что в мире назревает продовольственный кризис. С учетом того, что излишки сельхозпродукции Херсонщины поставлялись на европейский рынок, то ограничения ЕС можно расценивать только как выстрел себе в ногу", – считает зампред.
Также она выразила уверенность в том, что европейский бизнес попытается обойти наложенные своим же правительствами ограничения, чтобы "получить доступ к нашим ресурсам, но к тому моменту уже будет поздно".
 
Херсонская областьСанкции против РоссииЭкономика
 
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