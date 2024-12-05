https://crimea.ria.ru/20241205/dlya-rosta-i-ot-bolezney-unikalnye-kormovye-dobavki-razrabotali-v-krymu-1142416097.html

Для роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в Крыму

Для роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Для роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в Крыму

Крымские ученые разработали уникальные жидкие кормовые добавки для животных, благодаря которым они лучше растут и меньше болеют. Испытания уже прошли на молодых РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T18:45

2024-12-05T18:45

2024-12-05T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Крымские ученые разработали уникальные жидкие кормовые добавки для животных, благодаря которым они лучше растут и меньше болеют. Испытания уже прошли на молодых кроликах и цыплятах, также фитобиотики включают в рацион овец. Как рассказала РИА Новости Крым завлабораторией переработки и стандартизации сырья НИИ сельского хозяйства Ольга Пехова, ученые сами выращивают эфиромасличные культуры и перерабатывают их.Польза чабера и душицы"Это все натуральные продукты. Уникальность в том, что эти добавки сделаны из наших сортов, которые содержат высокое количество карвакрола (обладает бактерицидными и инсектицидными свойствами – ред.), тимола (противоглистное и антисептическое средство – ред.)", — отметила она. И добавила, что институт получил образцы душицы из Белгородской области, и в ней нет такого высокого содержания полезных веществ, как в крымских растениях.Жидкая кормовая добавка, полученная на основе эфирных масел, созданных в лаборатории переработки и стандартизации сырья НИИ сельского хозяйства по уникальной технологии представляет собой водорастворимую субстанцию. Ученые разработали три рецептуры: с добавлением масла чабера, на основе эфирного масла душицы и "микс" из 50% эфирного масла чабера и 50% эфирного масла душицы.Разработки велись порядка двух лет.По ее словам, раньше все кормовые добавки на основе тимьяна и душицы завозили из-за рубежа - Словении, Великобритании, Чехии; нигде в России нет таких добавок. Сегодня в Крыму проходит полный цикл исследований - от создания сортов эфиромасличных культур до выращивания, переработки и изготовления готового продукта."Сейчас наши кормовые добавки патентуются. Более того, к нам уже поступила заявка из Екатеринбурга - большое животноводческое хозяйство заинтересовалось в наших разработках, готово их использовать", - отметила собеседница.Без "химии" и с йодомКак правило, в животноводстве используются гормоны роста и антибиотики, чтобы избежать падежа поголовья, а разработанные крымскими учеными кормовые добавки-фитобиотики помогут избежать использования "химии" в конечных продуктах животноводства."Жидкие кормовые добавки для животноводства, разработанные крымскими учеными, преследуют две цели. Во-первых, это замена химических антибиотиков, во-вторых, обогащение продуктов ценными микроэлементами, которых мало в биосфере Крыма. В частности, речь о йоде. Мы разработали жидкий экстракт на основе водорослей, который легкорастворим в воде", - объяснил журналистам завлабораторией исследований технологических приемов в растениеводстве и животноводстве Павел Остапчук.Благодаря йодсодержащей кормовой добавке содержание йода в мясе увеличивается в десятки раз. Также в институте разработан полнорационный комбикорм, который прошел испытания, и показал хорошие привесы, и гранулированный рацион для овец с содержанием эфиромасличных культур для оздоровления животных, рассказал Остапчук.Кролики как потенциал КрымаСотрудники НИИСХ Крыма уже подготовили комплексную программу для развития отрасли кролиководства в регионе. Ученые уверены: Крым может стать регионом-лидером по производству крольчатины в России.По его словам, сегодня Крым способен давать стране до 200 тысяч тонн крольчатины в год. Пока же в России производится всего около 30 тысяч тонн этого диетического мяса.Также Зубоченко напомнил, что данная отрасль животноводства импортозависима, поскольку ранее основные игроки производства мяса кролика перешли на импортные гибриды – из Венгрии, Франции. А это значит, что родительское стадо завозится исключительно из-за рубежа, оттуда же, из-за рубежа, ведется селекция."Сегодня институт готов обеспечить отрасль комплексно: не просто дать новую породу, которая не уступает импортным гибридам, но создать точка роста отрасли. Крым имеет все шансы и возможности стать лидером РФ по производству мяса кролика, потому что у нас хорошие условия для производства как кормовой базы, так и для содержания животных", - сказал он.В начале следующего года сотрудники НИИСХ Крыма поедут в самый крупный геномный центр России - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", ученые которого на уровне генетики будут дорабатывать крымскую породу кроликов. Также Зубоченко проанонсировал запуск завода по производству универсальных гранулируемых кормов для животных.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Обеспеченность яйцами составляет 63%, мясом птицы – более 70%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овецЙодосодержащие великаны: кролики родом из КрымаОткуда уши торчат: что надо знать про кроликов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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