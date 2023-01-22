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Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230122/yodosoderzhaschie-velikany-kroliki-rodom-iz-kryma-1126321673.html
Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма
Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма
РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T16:02
2023-01-22T16:02
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сельское хозяйство
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Сначала они добирались до Крыма своим ходом: от Одессы, Херсона, Николаева. Это была не то, чтобы армия, а скорее мобильные отряды, каждый из которых за короткое время увеличивался вдвое и втрое. И снова двигался в путь.Почти полтора века назад в Российской империи провели эксперимент — выпустили на волю европейских диких кроликов.Так они допрыгали до Крыма и даже обосновались здесь. Но опыт "закроления" полуострова, что царского времени, что советского, оказался неудачным. Зверьков в природе погубили болезни и хищники. С породистыми животными, которых стали разводить энтузиасты, а в советское время — колхозы и совхозы, дело обстояло намного лучше.22 января начинается новый год по китайскому календарю. Кролик официально берет в свои лапы бразды правления. А РИА Новости Крым поинтересовались новостями кроличьей жизни на полуострове.Зачем нам ушастые?Пока в Крыму кроликов разводят на частных подворьях, ими занимаются несколько фермеров. Но у республики есть возможность занять пустующую пока нишу в животноводстве. В разведении птицы, свиней, крупного рогатого скота и даже овец в лидеры уже не выбиться. А вот кролики — это шанс. Но лишь в случае системной работы.Как рассказал заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок НИИ сельского хозяйства Крыма Денис Зубоченко, есть планы по созданию селекционного центра на базе института. И он, и объединения фермеров, производителей кормов и оборудования, должны стать основой крымского кролиководства. Ученые будут заниматься селекцией, обеспечат племенное стадо, предоставят технологии содержания, рецептуру кормов, а фермеры станут кроликов разводить.Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов &gt;&gt;"Крым — курортная зона, здесь много здравниц, где практикуется диетическое питание, — указал Денис Зубоченко. — Значит, продукция кроликоферм была бы востребована, в первую очередь, на месте".СправкаМеста слабые и сильныеПочему же такое выгодное кролиководство не расцвело до сих пор в Крыму пышным цветом? У отрасли есть свои сдерживающие факторы.Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Усманова, для развития необходимо грамотное управление производством. И — кадры. Хотя бы факультативы по кролиководству в вузах, которые готовят зоотехников и ветеринаров."Слабая сторона кролиководства — это подверженность зверьков заболеваниям и массовый падеж, — сообщила специалист. — Этого можно избежать путем регулярной тщательной дезинфекции и хорошей санитарной уборки, применением системы "все пусто — все занято", использованием вакцинации и профилактики инфекций. Этого можно добиться в полной мере сооружением крупных кроликоферм: от тысячи и более кроликоматок, с использованием современного оборудования".Кросс великановСейчас, в условиях санкций, нет возможности получать племенных ушастых из-за границы. Поэтому крымские ученые пошли другим путем. Устроили кросс кроликов: так называется скрещивание разных пород. Получившиеся от союза немецкого пестрого великана, калифорнийской и новозеландской породы животные оказались перспективными."Взрослый белый кролик — крымский гибрид, весит до семи килограммов, — сообщил заведующий лабораторией исследований технологических приемов в растениеводстве и животноводстве НИИ сельского хозяйства Крыма Павел Остапчук. — Вторая линия кроликов получилась цветной, это тоже трехпородный гибрид. Животные выносливы, крупные, активные. Красивые, наконец!Этих гибридов мы получили случайно. От нескольких самок в помете мы увидели, что у нас есть кролики с таким четким окрасом: белый воротник и белая полоса на морде. Не планировали, но хорошее сочетание окраса и продуктивности получилось. Теперь занимаемся закреплением данных признаков. Это новая, уникальная, линия, параллельно с белой, промышленной".Преимущество крымских гибридных кроликов в том, что они меньше подвержены заболеваниям, поэтому имеют высокую жизнеспособность. Растут быстро. Мясо молодых животных содержит меньше соединительной ткани и больше воды, поэтому оно нежное и сочное.КстатиКрымские ученые, помимо создания крымских гибридов кроликов, занимаются таким интересным направлением, как получение обогащенного йодом мяса. Группа кроликов питается по особому меню: с добавками морских водорослей. Как известно, именно в этой "морской траве" содержится максимальное количество йода.А Крым является регионом, в котором значительная часть местных жителей страдает из-за заболеваниями щитовидной железы. Значит, крымчанам нужен йод.Пушистые разрушителиВ интернете можно увидеть множество забавных роликов с домашними питомцами — огромными и совсем крохотными кроликами. Гиганты, сообщила Елена Усманова, это, по сути, мутанты. Они имеют генетические нарушения, связанные с патологической выработкой гормонов роста. Таких кроликов в Крыму не разводят.Что же до зверька в доме, то больших животных специалисты заводить не советуют."Они могут разрушить ваше жилище в пух и прах! — предупреждает Елена Усманова. —Кролики без труда сгрызут все, что они захотят: в первую очередь — электрические провода, обои, деревянную мебель. Им ничего не стоит уничтожить "вкусно пахнущую", по их мнению, обувь".Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом? &gt;&gt;Ну, и к лотку приучить кроликов нелегко. А это значит, что "сюрпризы" будут по всем поверхностям, где побывал ушастый. Но если такие мелочи не смущают, то с деятельным "разрушителем" точно скучно не будет.Факты
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2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сельское хозяйство, общество, наука и технологии, животные, авторы
Йодосодержащие великаны: кролики родом из Крыма

Над выведением каких кроликов работают крымские ученые

16:02 22.01.2023
 
© Фото: ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма"Элегантный белый воротник — случайный подарок селекции
Элегантный белый воротник — случайный подарок селекции
© Фото: ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма"
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Сначала они добирались до Крыма своим ходом: от Одессы, Херсона, Николаева. Это была не то, чтобы армия, а скорее мобильные отряды, каждый из которых за короткое время увеличивался вдвое и втрое. И снова двигался в путь.
Почти полтора века назад в Российской империи провели эксперимент — выпустили на волю европейских диких кроликов.
Так они допрыгали до Крыма и даже обосновались здесь. Но опыт "закроления" полуострова, что царского времени, что советского, оказался неудачным. Зверьков в природе погубили болезни и хищники. С породистыми животными, которых стали разводить энтузиасты, а в советское время — колхозы и совхозы, дело обстояло намного лучше.
22 января начинается новый год по китайскому календарю. Кролик официально берет в свои лапы бразды правления. А РИА Новости Крым поинтересовались новостями кроличьей жизни на полуострове.

Зачем нам ушастые?

Пока в Крыму кроликов разводят на частных подворьях, ими занимаются несколько фермеров. Но у республики есть возможность занять пустующую пока нишу в животноводстве. В разведении птицы, свиней, крупного рогатого скота и даже овец в лидеры уже не выбиться. А вот кролики — это шанс. Но лишь в случае системной работы.
Как рассказал заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок НИИ сельского хозяйства Крыма Денис Зубоченко, есть планы по созданию селекционного центра на базе института. И он, и объединения фермеров, производителей кормов и оборудования, должны стать основой крымского кролиководства. Ученые будут заниматься селекцией, обеспечат племенное стадо, предоставят технологии содержания, рецептуру кормов, а фермеры станут кроликов разводить.
Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов >>
"Крым — курортная зона, здесь много здравниц, где практикуется диетическое питание, — указал Денис Зубоченко. — Значит, продукция кроликоферм была бы востребована, в первую очередь, на месте".
Справка
  • В России в XVIII и XIX веках разводили длинношерстных кроликов. Из их пуха изготавливали нить для плетения шалей, платков, перчаток. Зверьков называли "песцовые кролики".
  • В 1911 г. комитетом кролиководства при Московском обществе сельского хозяйства была организована Всероссийская выставка кроликов. Золотые медали получили фландрские кролики породы "Весталка" и черноогненный кролик. Почетные дипломы достались ангорскому кролику Зефиру и венской голубой крольчихе Людмиле.
  • В Крыму кролиководство обрело популярность в середине 30-х гг. ХХ века, но на подъеме было в 70-е годы, когда это направление освоили совхозы и колхозы.
  • Полуостров в 50-х гг. стал одним из первых регионов для разведения новой отечественной породы "Серый великан".
© Фото: artchive.ruСоветский плакат о кролиководстве
Советский плакат о кролиководстве
© Фото: artchive.ru
Советский плакат о кролиководстве

Места слабые и сильные

Почему же такое выгодное кролиководство не расцвело до сих пор в Крыму пышным цветом? У отрасли есть свои сдерживающие факторы.
Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Усманова, для развития необходимо грамотное управление производством. И — кадры. Хотя бы факультативы по кролиководству в вузах, которые готовят зоотехников и ветеринаров.
"Слабая сторона кролиководства — это подверженность зверьков заболеваниям и массовый падеж, — сообщила специалист. — Этого можно избежать путем регулярной тщательной дезинфекции и хорошей санитарной уборки, применением системы "все пусто — все занято", использованием вакцинации и профилактики инфекций. Этого можно добиться в полной мере сооружением крупных кроликоферм: от тысячи и более кроликоматок, с использованием современного оборудования".

Кросс великанов

Сейчас, в условиях санкций, нет возможности получать племенных ушастых из-за границы. Поэтому крымские ученые пошли другим путем. Устроили кросс кроликов: так называется скрещивание разных пород. Получившиеся от союза немецкого пестрого великана, калифорнийской и новозеландской породы животные оказались перспективными.
"Взрослый белый кролик — крымский гибрид, весит до семи килограммов, — сообщил заведующий лабораторией исследований технологических приемов в растениеводстве и животноводстве НИИ сельского хозяйства Крыма Павел Остапчук. — Вторая линия кроликов получилась цветной, это тоже трехпородный гибрид. Животные выносливы, крупные, активные. Красивые, наконец!
© Фото: ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма"Белый кролик — одна из выведенных в Крыму селекционных линий
Белый кролик — одна из выведенных в Крыму селекционных линий
© Фото: ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма"
Белый кролик — одна из выведенных в Крыму селекционных линий
Этих гибридов мы получили случайно. От нескольких самок в помете мы увидели, что у нас есть кролики с таким четким окрасом: белый воротник и белая полоса на морде. Не планировали, но хорошее сочетание окраса и продуктивности получилось. Теперь занимаемся закреплением данных признаков. Это новая, уникальная, линия, параллельно с белой, промышленной".
Преимущество крымских гибридных кроликов в том, что они меньше подвержены заболеваниям, поэтому имеют высокую жизнеспособность. Растут быстро. Мясо молодых животных содержит меньше соединительной ткани и больше воды, поэтому оно нежное и сочное.
© Фото: ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма"Вот таких братцев-кроликов вывели в Крыму
Вот таких братцев-кроликов вывели в Крыму
© Фото: ФГБУН "НИИ сельского хозяйства Крыма"
Вот таких братцев-кроликов вывели в Крыму
Кстати
Крымские ученые, помимо создания крымских гибридов кроликов, занимаются таким интересным направлением, как получение обогащенного йодом мяса. Группа кроликов питается по особому меню: с добавками морских водорослей. Как известно, именно в этой "морской траве" содержится максимальное количество йода.
А Крым является регионом, в котором значительная часть местных жителей страдает из-за заболеваниями щитовидной железы. Значит, крымчанам нужен йод.

Пушистые разрушители

В интернете можно увидеть множество забавных роликов с домашними питомцами — огромными и совсем крохотными кроликами. Гиганты, сообщила Елена Усманова, это, по сути, мутанты. Они имеют генетические нарушения, связанные с патологической выработкой гормонов роста. Таких кроликов в Крыму не разводят.
Что же до зверька в доме, то больших животных специалисты заводить не советуют.
"Они могут разрушить ваше жилище в пух и прах! — предупреждает Елена Усманова. —Кролики без труда сгрызут все, что они захотят: в первую очередь — электрические провода, обои, деревянную мебель. Им ничего не стоит уничтожить "вкусно пахнущую", по их мнению, обувь".
Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом? >>
Ну, и к лотку приучить кроликов нелегко. А это значит, что "сюрпризы" будут по всем поверхностям, где побывал ушастый. Но если такие мелочи не смущают, то с деятельным "разрушителем" точно скучно не будет.
Факты
  • По китайскому календарю год "принадлежит" черному водяному кролику.
  • Водяной кролик действительно существует, он живет на юге США возле рек и болот. Очень хорошо плавает и может полностью скрыться под водой, выставляя над ее поверхностью только нос.
  • Водяным кроликом — за привязанность к любым водоемам, также называют ондатру. Ее родина также Северная Америка. В СССР попала из Европы сто лет назад. А в Крыму распространилась после запуска Северо-Крымского канала.
 
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