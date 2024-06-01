https://crimea.ria.ru/20240601/turtsiya-mozhet-vyvesti-voyska-s-territorii-sirii-1137782385.html
Турция может вывести войска с территории Сирии
Турция может вывести войска с территории Сирии - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Турция может вывести войска с территории Сирии
Анкара может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии в случае безопасности границ, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер после учений... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T18:36
2024-06-01T18:36
2024-06-01T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Анкара может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии в случае безопасности границ, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер после учений EFES-2024."Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки (в Сирии – ред.). Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск – ред.), если понадобится", – цитирует РИА Новости заявление министра телеканалу TRT Haber.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://crimea.ria.ru/20240425/siriya-v-briks-v-mid-rf-otsenili-perspektivu-1136856191.html
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турция, сирия, новости, политика, в мире
Турция может вывести войска с территории Сирии
Турция выведет войска из Сирии в случае безопасности границ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Анкара может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии в случае безопасности границ, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер после учений EFES-2024.
"Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки (в Сирии – ред.). Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск – ред.), если понадобится", – цитирует РИА Новости заявление министра телеканалу TRT Haber.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.