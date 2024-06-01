https://crimea.ria.ru/20240601/turtsiya-mozhet-vyvesti-voyska-s-territorii-sirii-1137782385.html

Турция может вывести войска с территории Сирии

Турция может вывести войска с территории Сирии - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Турция может вывести войска с территории Сирии

Анкара может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии в случае безопасности границ, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер после учений... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T18:36

2024-06-01T18:36

2024-06-01T18:36

турция

сирия

новости

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137782495_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_22a528a77a2c2fe3d21e67dc82cc8555.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Анкара может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии в случае безопасности границ, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер после учений EFES-2024."Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки (в Сирии – ред.). Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск – ред.), если понадобится", – цитирует РИА Новости заявление министра телеканалу TRT Haber.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://crimea.ria.ru/20240425/siriya-v-briks-v-mid-rf-otsenili-perspektivu-1136856191.html

турция

сирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сирия, новости, политика, в мире