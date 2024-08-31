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Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте
Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте
СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщает СК России. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T09:08
2024-08-31T09:13
ск рф (следственный комитет российской федерации)
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщает СК России."Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район. ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее сорока шести человек, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей.В пятницу вечером система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire, погибли пять человек, ранены 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240830/pyat-chelovek-pogibli-i-37-raneny-v-belgorode-v-rezultate-ataki-vsu-1140018954.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости
Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте

СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгородский район

09:08 31.08.2024 (обновлено: 09:13 31.08.2024)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщает СК России.
"Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район. ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее сорока шести человек, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей.
В пятницу вечером система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire, погибли пять человек, ранены 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
09:08Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте
08:51ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России
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08:14Две новых амбулатории открыли в Судаке
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22:43Главное за день: 30 августа
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22:15Главные новости Крыма: 30 августа
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