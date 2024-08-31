https://crimea.ria.ru/20240831/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-svyazi-s-atakoy-vsu-na-belgorodchinu-1140021166.html

Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте

Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Атака ВСУ на Белгород: Следком возбудил уголовное дело о теракте

СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщает СК России. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T09:08

2024-08-31T09:08

2024-08-31T09:13

ск рф (следственный комитет российской федерации)

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщает СК России."Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район. ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее сорока шести человек, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей.В пятницу вечером система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Обстрел велся из РСЗО Vampire, погибли пять человек, ранены 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240830/pyat-chelovek-pogibli-i-37-raneny-v-belgorode-v-rezultate-ataki-vsu-1140018954.html

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