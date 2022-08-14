https://crimea.ria.ru/20220814/rogov-nazval-sposob-ostanovit-obstrely-zaes-1124160280.html
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС
Остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T13:54
2022-08-14T13:54
2022-08-14T13:54
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он подчеркнул, что обстрелы ведутся ВСУ под кураторством и при прямой помощи США и Британии, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства:"Есть снимки, образцы тех же обломков американских высокоточных ракет, есть публичное признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все цели указания для наводящихся ракет и точных снарядов с GPS-наведением ставят только американцы. От себя добавлю, что кроме американцев еще это делают Британцы на запорожской линии боевого соприкосновения. Есть четкие имена, фамилии, отчества: конкретно одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневой позиции в районе Марганца наносит эти удары. Плюс есть четкий анализ десятков этих снарядов, ударных беспилотников польского производства", - продолжил представитель руководства области.По его мнению, обстреливая крупнейшую в Европе атомную станцию, противник хочет произвести информационно-психологическое давление и заставить отступить соединения РФ, однако в этом случае ситуация вообще выйдет из-под контроля:"Здесь принцип простой: террористы бьют сначала по контуру охлаждения АЭС, потом по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и мы видим, что градус повышается. Западные говоруны по команде начинают озвучивать одно и то же - чтобы были выведены войска РФ и тогда якобы наступит безопасность. Но мы же понимаем, что тогда, наоборот, прилетит по АЭС основательно и скажут "сами себя обстреляли". Обратите внимание, как четко они действуют из информационно-психологических моментов, целые операции проводят, в сети много видео есть, где якобы срочная эвакуация из Энергодара: тысячи машин стоят в пробке. Но на самом деле это не Энергодар, а участок под Васильевкой, и это машины не выезжающие, а приезжающие на освобожденную территорию Запорожской области", - пояснил он.Также Рогов объяснил необходимость визита в область представителей МАГАТЭ:Накануне ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, станция работает в штатном режиме.С июля 2022 года объект подвергается постоянным атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. 12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС
Рогов объяснил, зачем ВСУ стреляют по ЗАЭС и назвал способ это остановить
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Единственное решение по ЗАЭС, которое я вижу: зачистка Никополя, Марганца и Томаковки - трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра от террористов Зеленского. Напомню, атомная станция на левом берегу, а правый берег - Днепропетровская область, которую контролирует режим Зеленского. Оттуда наносятся прямые прицельные удары", - заявил Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что обстрелы ведутся ВСУ под кураторством и при прямой помощи США и Британии, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства:
"Есть снимки, образцы тех же обломков американских высокоточных ракет, есть публичное признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все цели указания для наводящихся ракет и точных снарядов с GPS-наведением ставят только американцы. От себя добавлю, что кроме американцев еще это делают Британцы на запорожской линии боевого соприкосновения. Есть четкие имена, фамилии, отчества: конкретно одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневой позиции в районе Марганца наносит эти удары. Плюс есть четкий анализ десятков этих снарядов, ударных беспилотников польского производства", - продолжил представитель руководства области.
По его мнению, обстреливая крупнейшую в Европе атомную станцию, противник хочет произвести информационно-психологическое давление и заставить отступить соединения РФ, однако в этом случае ситуация вообще выйдет из-под контроля:
"Здесь принцип простой: террористы бьют сначала по контуру охлаждения АЭС, потом по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и мы видим, что градус повышается. Западные говоруны по команде начинают озвучивать одно и то же - чтобы были выведены войска РФ и тогда якобы наступит безопасность. Но мы же понимаем, что тогда, наоборот, прилетит по АЭС основательно и скажут "сами себя обстреляли". Обратите внимание, как четко они действуют из информационно-психологических моментов, целые операции проводят, в сети много видео есть, где якобы срочная эвакуация из Энергодара: тысячи машин стоят в пробке. Но на самом деле это не Энергодар, а участок под Васильевкой, и это машины не выезжающие, а приезжающие на освобожденную территорию Запорожской области", - пояснил он.
Также Рогов объяснил необходимость визита в область представителей МАГАТЭ:
"Ответ один - нам необходимо добиваться визита МАГАТЭ, фиксировать все это, затем принимать соответствующие действия. Важен сам факт участия международной структуры, которая является курирующей это направление, чтобы потом, когда мы начнем предпринимать действия, никто не спросил: "А почему вы все делаете в свободном полете".
Накануне ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, станция работает в штатном режиме.
С июля 2022 года объект подвергается постоянным атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. 12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул
, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.