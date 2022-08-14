https://crimea.ria.ru/20220814/rogov-nazval-sposob-ostanovit-obstrely-zaes-1124160280.html

Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС

Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС

Остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T13:54

2022-08-14T13:54

2022-08-14T13:54

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он подчеркнул, что обстрелы ведутся ВСУ под кураторством и при прямой помощи США и Британии, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства:"Есть снимки, образцы тех же обломков американских высокоточных ракет, есть публичное признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все цели указания для наводящихся ракет и точных снарядов с GPS-наведением ставят только американцы. От себя добавлю, что кроме американцев еще это делают Британцы на запорожской линии боевого соприкосновения. Есть четкие имена, фамилии, отчества: конкретно одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневой позиции в районе Марганца наносит эти удары. Плюс есть четкий анализ десятков этих снарядов, ударных беспилотников польского производства", - продолжил представитель руководства области.По его мнению, обстреливая крупнейшую в Европе атомную станцию, противник хочет произвести информационно-психологическое давление и заставить отступить соединения РФ, однако в этом случае ситуация вообще выйдет из-под контроля:"Здесь принцип простой: террористы бьют сначала по контуру охлаждения АЭС, потом по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и мы видим, что градус повышается. Западные говоруны по команде начинают озвучивать одно и то же - чтобы были выведены войска РФ и тогда якобы наступит безопасность. Но мы же понимаем, что тогда, наоборот, прилетит по АЭС основательно и скажут "сами себя обстреляли". Обратите внимание, как четко они действуют из информационно-психологических моментов, целые операции проводят, в сети много видео есть, где якобы срочная эвакуация из Энергодара: тысячи машин стоят в пробке. Но на самом деле это не Энергодар, а участок под Васильевкой, и это машины не выезжающие, а приезжающие на освобожденную территорию Запорожской области", - пояснил он.Также Рогов объяснил необходимость визита в область представителей МАГАТЭ:Накануне ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, станция работает в штатном режиме.С июля 2022 года объект подвергается постоянным атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. 12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины)