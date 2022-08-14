Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T09:20
2022-08-14T09:31
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124129265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b93fc2a76560835284fa633746c73099.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Атака произошла накануне, со стороны Украины по району Запорожской ТЭС были выпущены девять снарядов.Ранее Рогов сообщал об обстрелах Энергодара. "Прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124129265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a183fb7b0044d905ed75f1c03cd3cd3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки

После очередного обстрела станция работает в нормальном режиме

09:20 14.08.2022 (обновлено: 09:31 14.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — цитирует Рогова РИА Новости.
Атака произошла накануне, со стороны Украины по району Запорожской ТЭС были выпущены девять снарядов.
Ранее Рогов сообщал об обстрелах Энергодара. "Прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.
Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 11:01
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11В Россию может прийти лихорадка Западного Нила — Роспотребнадзор
10:25Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки
10:03"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией
09:20Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
08:56Как долго после COVID сохраняются проблемы с обонянием
08:24В Финляндии придумали способ лишить себя российских туристов
08:04Как безопасно пережить жару – советы кардиолога
03:07Россия должна побороться за умы молодежи – госкомитет молодежной политики
00:01Жара и дожди: погода на воскресенье в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 14 августа
20:30Главные события и заявления дня: 13 августа
19:48Почему левшей нельзя переучивать в правшей
19:18Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи
18:59Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
18:38Почему не стоит бояться магнитных бурь
18:01Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
17:39Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
17:13Взрывы в Новофедоровке и амбиции Арестовича: топ новостей недели
16:48В Севастополе улицы назовут именами героев спецоперации
16:22Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
Лента новостейМолния