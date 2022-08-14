https://crimea.ria.ru/20220814/obstrely-zaes-chto-proiskhodit-na-stantsii-posle-novoy-ataki-1124158811.html
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T09:20
2022-08-14T09:20
2022-08-14T09:31
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Атака произошла накануне, со стороны Украины по району Запорожской ТЭС были выпущены девять снарядов.Ранее Рогов сообщал об обстрелах Энергодара. "Прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Обстрелы ЗАЭС: что происходит на станции после новой атаки
После очередного обстрела станция работает в нормальном режиме
09:20 14.08.2022 (обновлено: 09:31 14.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, атака отражена российскими средствами ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — цитирует Рогова РИА Новости.
Атака произошла накануне, со стороны Украины по району Запорожской ТЭС были выпущены девять снарядов.
Ранее Рогов сообщал об обстрелах Энергодара. "Прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.
Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума
по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.