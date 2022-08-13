Рейтинг@Mail.ru
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220813/zaporozhskuyu-tes-atakovala-artilleriya-vsu-1124157474.html
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара. РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T18:01
2022-08-13T18:01
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893768_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_1954afdcab73704d244103926527114e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара.Ранее об обстрелах Энергодара сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что "прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html
https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893768_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a32dc3b3f8194b084a8aeb2696c6ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ

Власти Энергодара: Запорожскую ТЭС атаковала украинская артиллерия

18:01 13.08.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Фото AFP
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
11:01
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
"Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — сказал собеседник агентства, отметив, что обстрелы возобновились спустя сутки тишины.
Ранее об обстрелах Энергодара сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что "прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
17:39
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
17:39Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
17:13Взрывы в Новофедоровке и амбиции Арестовича: топ новостей недели
16:48В Севастополе улицы назовут именами героев спецоперации
16:22Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
15:59В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории
15:31Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
15:02В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
14:39Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"
14:16Что хочет Байден от России – признание из США
13:54Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска
13:39Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР
13:13Более ста детей из Херсонской области приехали в Крым на отдых
12:51В России растет число госпитализаций с COVID-19
12:31Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
12:16В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
11:54Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
11:01Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
10:35Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились
10:00Четыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в Горловке
Лента новостейМолния