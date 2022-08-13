https://crimea.ria.ru/20220813/zaporozhskuyu-tes-atakovala-artilleriya-vsu-1124157474.html

Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ

Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ

Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара. РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T18:01

2022-08-13T18:01

2022-08-13T18:01

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара.Ранее об обстрелах Энергодара сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что "прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html

https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)