https://crimea.ria.ru/20220813/zaporozhskuyu-tes-atakovala-artilleriya-vsu-1124157474.html
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара. РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T18:01
2022-08-13T18:01
2022-08-13T18:01
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара.Ранее об обстрелах Энергодара сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что "прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html
https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
Власти Энергодара: Запорожскую ТЭС атаковала украинская артиллерия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Девять артиллерийских снарядов со стороны Украины были выпущены по району Запорожской ТЭС в субботу. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Энергодара.
"Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — сказал собеседник агентства, отметив, что обстрелы возобновились спустя сутки тишины.
Ранее об обстрелах Энергодара сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он отметил, что "прилеты", по данным очевидцев, были в районе побережья Днепра и ЗАЭС.
Позже представитель руководства Каховской ГЭС заявил об угрозе атомной катастрофы
из-за непрекращающихся обстрелов гидроэлектростанции со стороны ВСУ.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.