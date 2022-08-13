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Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
Обстрелы Каховской ГЭС угрожают повреждениями плотины, что чревато ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Об этом журналистам заявил заместитель директора... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T17:39
2022-08-13T17:39
херсонская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Обстрелы Каховской ГЭС угрожают повреждениями плотины, что чревато ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Об этом журналистам заявил заместитель директора гидроэлектростанции Арсений Зеленский."Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы", – сказал Зеленский.Он отметил, что из-за постоянных обстрелов Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме: функционируют только три турбогенератора из шести.По словам Зеленского, на данный момент крупных повреждений станция не получила, однако боевые действия вблизи таких стратегических объектов являются серьезной и недопустимой опасностью."Мы работаем в объединенной энергосистеме Украины. Конечно, устойчивость энергосистемы, особенно южного региона, сейчас напрямую зависит от наших мощностей", – сказал он.Ранее эксперт заявил о том, что, если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть.
https://crimea.ria.ru/20220730/vsu-vnov-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-iz-himars-1124003473.html
https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html
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херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины)
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский

Руководство Каховской ГЭС заявило о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ВСУ

17:39 13.08.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Обстрелы Каховской ГЭС угрожают повреждениями плотины, что чревато ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Об этом журналистам заявил заместитель директора гидроэлектростанции Арсений Зеленский.
"Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы", – сказал Зеленский.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 09:48
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS
Он отметил, что из-за постоянных обстрелов Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме: функционируют только три турбогенератора из шести.
"Работаем в очень опасном режиме ... На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата", – сказал замдиректора, уточнив, что четвертый был отключен в целях безопасности в условиях угрозы разлива масла из хранилища.
По словам Зеленского, на данный момент крупных повреждений станция не получила, однако боевые действия вблизи таких стратегических объектов являются серьезной и недопустимой опасностью.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
11:01
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
"Мы работаем в объединенной энергосистеме Украины. Конечно, устойчивость энергосистемы, особенно южного региона, сейчас напрямую зависит от наших мощностей", – сказал он.
Ранее эксперт заявил о том, что, если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть.
 
Херсонская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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18:01Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
17:39Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
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