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Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
Если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть. Об этом РИА РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T11:01
2022-08-13T11:01
запорожская область
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть. Об этом РИА Новости заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.По его словам, вода по каналу поступает на крымские поля, и в случае ее заражения других альтернатив не будет, как блокировать ток.Запорожская атомная электростанция находится в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища, рядом с городом Энергодар. С марта ее охраняют российские военнослужащие, чтобы предотвращения утечки ядерных и радиоактивных материалов в случае провокаций Киева.С начала операции на Украине ВСУ уже несколько раз с начала спецоперации пытались попытки атаковать территорию предприятия. Обстрелы участились с 5 августа.В ночь на 7 августа ВСУ ударили по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган", в результате чего осколки и ракетный двигатель упали почти в 400 м от действующего энергоблока, была повреждена высоковольтная линия. В результате, как сообщили в Минобороны РФ, два энергоблока стали работать не на полную мощность.Очередные удары из РСЗО по территории ЗАЭС и Энергодару со стороны ВСУ последовали 11 августа. Обстрелы велись несколько раз. Тогда член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов допустил, что станцию связи с участившимися обстрелами ВСУ могут законсервировать.12 августа украинские войска обстреляли район ЗАЭС снарядами западного производства, один из них упал в десяти метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.Постпред России Василий Небензя заявил, что подобные действия Киева толкают мир к ядерной катастрофе.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреша призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами объекта, завив, что лично готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ в Запорожскую область по защите и гарантиям безопасности АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220812/gruppirovka-pvo-vokrug-zaporozhskoy-aes-usilena--vlasti-regiona-1124149282.html
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https://crimea.ria.ru/20220811/udarami-po-zaes-kievskiy-rezhim-riskuet-povtorit-chernobyl--vlasti-1124140924.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, северо-крымский канал
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт

Эксперт Мухаметов объяснил возможную причину перекрытия Северо-Крымского канала

11:01 13.08.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть. Об этом РИА Новости заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
По его словам, вода по каналу поступает на крымские поля, и в случае ее заражения других альтернатив не будет, как блокировать ток.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 15:34
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена – власти региона
"Зараженная вода пойдет по Крымскому каналу, и все, что будет там расти, будет заражено радиацией. Поэтому, если такая авария произойдет, канал надо будет сразу закрывать", – сказал эксперт, отметив, что возможная авария на ЗАЭС будет серьезнее Чернобыльской катастрофы.
Запорожская атомная электростанция находится в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища, рядом с городом Энергодар. С марта ее охраняют российские военнослужащие, чтобы предотвращения утечки ядерных и радиоактивных материалов в случае провокаций Киева.
С начала операции на Украине ВСУ уже несколько раз с начала спецоперации пытались попытки атаковать территорию предприятия. Обстрелы участились с 5 августа.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 15:28Новая жизнь на освобожденных территориях
Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС
В ночь на 7 августа ВСУ ударили по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган", в результате чего осколки и ракетный двигатель упали почти в 400 м от действующего энергоблока, была повреждена высоковольтная линия. В результате, как сообщили в Минобороны РФ, два энергоблока стали работать не на полную мощность.
Очередные удары из РСЗО по территории ЗАЭС и Энергодару со стороны ВСУ последовали 11 августа. Обстрелы велись несколько раз. Тогда член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов допустил, что станцию связи с участившимися обстрелами ВСУ могут законсервировать.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 08:59
Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском
12 августа украинские войска обстреляли район ЗАЭС снарядами западного производства, один из них упал в десяти метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.
Постпред России Василий Небензя заявил, что подобные действия Киева толкают мир к ядерной катастрофе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреша призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:26
Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами объекта, завив, что лично готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ в Запорожскую область по защите и гарантиям безопасности АЭС.
 
Запорожская областьСеверо-Крымский канал
 
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