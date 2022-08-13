https://crimea.ria.ru/20220813/severo-krymskiy-kanal-mogut-snova-perekryt-iz-za-atak-na-zaes--ekspert-1124153476.html

Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт

Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт

Если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть. Об этом РИА РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T11:01

2022-08-13T11:01

2022-08-13T11:01

запорожская область

северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, Северо-Крымский канал, направляющий воду из Каховского водохранилища в Крым, придется перекрыть. Об этом РИА Новости заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.По его словам, вода по каналу поступает на крымские поля, и в случае ее заражения других альтернатив не будет, как блокировать ток.Запорожская атомная электростанция находится в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища, рядом с городом Энергодар. С марта ее охраняют российские военнослужащие, чтобы предотвращения утечки ядерных и радиоактивных материалов в случае провокаций Киева.С начала операции на Украине ВСУ уже несколько раз с начала спецоперации пытались попытки атаковать территорию предприятия. Обстрелы участились с 5 августа.В ночь на 7 августа ВСУ ударили по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган", в результате чего осколки и ракетный двигатель упали почти в 400 м от действующего энергоблока, была повреждена высоковольтная линия. В результате, как сообщили в Минобороны РФ, два энергоблока стали работать не на полную мощность.Очередные удары из РСЗО по территории ЗАЭС и Энергодару со стороны ВСУ последовали 11 августа. Обстрелы велись несколько раз. Тогда член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов допустил, что станцию связи с участившимися обстрелами ВСУ могут законсервировать.12 августа украинские войска обстреляли район ЗАЭС снарядами западного производства, один из них упал в десяти метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.Постпред России Василий Небензя заявил, что подобные действия Киева толкают мир к ядерной катастрофе.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреша призвал ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелами объекта, завив, что лично готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ в Запорожскую область по защите и гарантиям безопасности АЭС.

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запорожская область

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запорожская область, северо-крымский канал