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Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС
Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС
ООН призывает ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T15:28
2022-08-11T15:28
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. ООН призывает ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пишет РИА Новости.Гутерреш указал, что ООН призывает вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от дальнейшего размещения сил и техники на объекте."Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района", — подчеркнул он.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
https://crimea.ria.ru/20220811/vsu-snova-strelyali-po-zaporozhskoy-aes-1124133084.html
https://crimea.ria.ru/20220811/zachem-vsu-byut-po-zaporozhskoy-aes---mnenie-politologa-1124129285.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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запорожская область, оон, в мире
Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС

Генсек ООН Гутерреш призвал организовать периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС

15:28 11.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. ООН призывает ввести периметр безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пишет РИА Новости.
"Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности", — говорится в заявлении.
Гутерреш указал, что ООН призывает вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от дальнейшего размещения сил и техники на объекте.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11:14Новая жизнь на освобожденных территориях
ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС
"Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района", — подчеркнул он.
С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
03:30Радио "Спутник в Крыму"
Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 16:16
Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьООНВ мире
 
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