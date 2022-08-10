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Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС
Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС
В ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", блокируя миссию МАГАТЭ, секретариат ООН действует безответственно. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T09:46
2022-08-10T09:49
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
запорожская область
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", блокируя миссию МАГАТЭ, секретариат ООН действует безответственно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала на то, что последствия этой деятельности "не будут ограничиваться никакими географическими рамками".Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти &gt;&gt;"Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий", - подчеркнула Захарова.Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти &gt; &gt;В МИД ранее заявили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, запорожская область, украина, специальная военная операция рф на украине
Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС

МИД России: мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Украиной Запорожской АЭС

09:46 10.08.2022 (обновлено: 09:49 10.08.2022)
 
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю", блокируя миссию МАГАТЭ, секретариат ООН действует безответственно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать - мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik.
Она указала на то, что последствия этой деятельности "не будут ограничиваться никакими географическими рамками".
Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти >>
"Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий", - подчеркнула Захарова.
Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти > >
В МИД ранее заявили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.
Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
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