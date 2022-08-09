https://crimea.ria.ru/20220809/dlya-zaschity-zaporozhskoy-aes-usilyat-sredstva-pvo---vlasti-1124107907.html

Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти

Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти

В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, для ее защиты от ударов ВСУ будут усилены системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T11:05

2022-08-09T11:05

2022-08-09T11:05

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

евгений балицкий

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, для ее защиты от ударов ВСУ будут усилены системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.Накануне сообщалось, что два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ.В Минобороны уточнили, что повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.С марта 2022 года электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.

https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html

https://crimea.ria.ru/20220808/atakami-na-zaporozhskuyu-aes-kiev--beret-v-zalozhniki-vsyu-evropu--mid-1124104237.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)