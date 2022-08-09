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Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти
Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти
В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, для ее защиты от ударов ВСУ будут усилены системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T11:05
2022-08-09T11:05
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, для ее защиты от ударов ВСУ будут усилены системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.Накануне сообщалось, что два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ.В Минобороны уточнили, что повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.С марта 2022 года электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
https://crimea.ria.ru/20220808/atakami-na-zaporozhskuyu-aes-kiev--beret-v-zalozhniki-vsyu-evropu--mid-1124104237.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти

Глава ВГА Балицкий: для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО

11:05 09.08.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, для ее защиты от ударов ВСУ будут усилены системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.
Накануне сообщалось, что два из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции работают не на полную мощность после обстрелов территории АЭС со стороны ВСУ.
В Минобороны уточнили, что повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

"Сейчас восстановили линии электропередачи, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме, - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". - Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции".

Территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В пятницу, 5 августа, в результате артиллерийского удара по электростанции на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Второй удар пришелся на промплощадку атомной станции. Позже в Минобороны РФ сообщили о факельном возгорании водорода, выведению из строя аппаратуры на одном из энергоблоков и призвали международные организации осудить атаки.
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В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
С марта 2022 года электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьЕвгений БалицкийСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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