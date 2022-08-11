https://crimea.ria.ru/20220811/territoriyu-zaporozhskoy-aes-i-energodara-obstrelyali-iz-rszo-1124139831.html

Территорию Запорожской АЭС и Энергодара обстреляли из РСЗО

Территорию Запорожской АЭС и Энергодара обстреляли из РСЗО - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Территорию Запорожской АЭС и Энергодара обстреляли из РСЗО

ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T16:48

2022-08-11T16:48

2022-08-11T17:13

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.Еще пять прилетов, по его словам, произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС."В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены", - добавил Рогов.По его информации, удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, подконтрольных Киеву.Ранее в четверг Рогов сообщил, что в Энергодаре накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС ВСУ пытаются бить по городу и Запорожской атомной станции из РСЗО, тяжелой артиллерии, а также ударными беспилотниками.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.

https://crimea.ria.ru/20220811/gensek-oon-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124138279.html

https://crimea.ria.ru/20220808/atakami-na-zaporozhskuyu-aes-kiev--beret-v-zalozhniki-vsyu-evropu--mid-1124104237.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия