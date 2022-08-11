Территорию Запорожской АЭС и Энергодара обстреляли из РСЗО
Рогов: Запорожскую АЭС и Энергодар снова обстреляли тяжелой артиллерией
16:48 11.08.2022 (обновлено: 17:13 11.08.2022)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал", - написал Рогов в своем Telegram.
Еще пять прилетов, по его словам, произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.
"В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены", - добавил Рогов.
По его информации, удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, подконтрольных Киеву.
"В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены", - добавил Рогов.
По его информации, удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, подконтрольных Киеву.
Ранее в четверг Рогов сообщил, что в Энергодаре накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС ВСУ пытаются бить по городу и Запорожской атомной станции из РСЗО, тяжелой артиллерии, а также ударными беспилотниками.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.