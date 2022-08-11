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ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС
ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2022
ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС
Российские средства ПВО отразили новую атаку вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T11:14
2022-08-11T11:14
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО отразили новую атаку вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
https://crimea.ria.ru/20220810/mir-khodit-po-krayu--mid-o-situatsii-s-obstrelami-zaporozhskoy-aes-1124120397.html
https://crimea.ria.ru/20220810/politolog-obyasnil-popytki-kieva-atakovat-zaporozhskuyu-aes-1124127581.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС

Системы ПВО отразили новую украинскую атаку на Запорожскую АЭС

11:14 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО отразили новую атаку вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 19:37
Политолог объяснил попытки Киева атаковать Запорожскую АЭС
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествия
 
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