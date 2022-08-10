Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофы. Об этом со ссылкой на постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова пишет РИА Новости.
"Связывался с коллегами из секретариата, они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, я имею в виду завтрашнее заседание СБ, решил прервать отпуск и видимо, будет завтра выступать в Совете Безопасности с докладом", – цитирует Ульянова информагенство.
С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.