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Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС и нависшей над... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T16:16
2022-08-10T16:16
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофы. Об этом со ссылкой на постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова пишет РИА Новости.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, запорожская область
Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по ЗАЭС

16:16 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофы. Об этом со ссылкой на постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова пишет РИА Новости.
"Связывался с коллегами из секретариата, они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, я имею в виду завтрашнее заседание СБ, решил прервать отпуск и видимо, будет завтра выступать в Совете Безопасности с докладом", – цитирует Ульянова информагенство.
С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
УкраинаЗапорожская область
 
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