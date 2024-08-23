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Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США

Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США

США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T08:47

2024-08-23T08:47

2024-08-23T08:47

сша

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

поставки западного оружия украине

политика

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, слова чиновницы приводит РИА Новости.По словам Сингх, таким образом ВСУ защищают себя, и Америка это одобряет.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на приграничье России, заявил, что, как и все другое, это делается Украиной с согласия США, которые готовятся снять для Киева все ограничения для нанесения ударов по территориям Российской Федерации. Наносить удары вглубь России своим оружием ранее Украине позволил ряд стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины

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