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Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США
Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США
США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T08:47
2024-08-23T08:47
сша
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
поставки западного оружия украине
политика
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, слова чиновницы приводит РИА Новости.По словам Сингх, таким образом ВСУ защищают себя, и Америка это одобряет.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на приграничье России, заявил, что, как и все другое, это делается Украиной с согласия США, которые готовятся снять для Киева все ограничения для нанесения ударов по территориям Российской Федерации. Наносить удары вглубь России своим оружием ранее Украине позволил ряд стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
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сша, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, поставки западного оружия украине, политика, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, новости
Пентагон прокомментировал удары ВСУ по России оружием США

США признали разрешение ВСУ бить американским оружием по территории РФ

08:47 23.08.2024
 
© AP Photo Susan WalshЗаместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. США дали разрешение армии Украины использовать американское оружие для ударов по территории России, в частности при атаке на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, слова чиновницы приводит РИА Новости.
По словам Сингх, таким образом ВСУ защищают себя, и Америка это одобряет.
"Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область – ред.) и Сумы (Сумскую область – ред.). Так что они защищают себя", – сказала Сингх.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на приграничье России, заявил, что, как и все другое, это делается Украиной с согласия США, которые готовятся снять для Киева все ограничения для нанесения ударов по территориям Российской Федерации.
Наносить удары вглубь России своим оружием ранее Украине позволил ряд стран.
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