https://crimea.ria.ru/20241003/chto-proiskhodit-na-kurskoy-aes---zayavlenie-stantsii-1140832561.html

Что происходит на Курской АЭС - заявление станции

Что происходит на Курской АЭС - заявление станции - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Что происходит на Курской АЭС - заявление станции

Курская администрация работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и в окрестностях соответствует норме. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T17:54

2024-10-03T17:54

2024-10-03T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Курская администрация работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и в окрестностях соответствует норме. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала станции. Также отмечается, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале в 17:48 в четверг сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей уйти в укрытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240904/syrskiy-prikazal-vsu-podorvat-bombu-na-kurskoy-aes--plennyy-1140100154.html

курчатов

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская аэс, курчатов, курская область, новости