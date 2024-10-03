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Что происходит на Курской АЭС - заявление станции
Что происходит на Курской АЭС - заявление станции - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Что происходит на Курской АЭС - заявление станции
Курская администрация работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и в окрестностях соответствует норме. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T17:54
2024-10-03T17:54
2024-10-03T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Курская администрация работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и в окрестностях соответствует норме. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала станции. Также отмечается, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале в 17:48 в четверг сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей уйти в укрытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская аэс, курчатов, курская область, новости
Что происходит на Курской АЭС - заявление станции
Курская АЭС работает в штатном режиме – администрация станции
17:54 03.10.2024 (обновлено: 17:55 03.10.2024)