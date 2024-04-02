Рейтинг@Mail.ru
Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240402/dvoikh-muzhchin-v-krymu-budut-sudit-za-konoplyanoe-pole-1136231116.html
Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле
Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле
В Советском районе Крыма двое "фермеров" выращивали плантацию конопли. Для охраны своего урожая они приобрели автомат Калашникова и патроны к нему, сообщает... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T16:11
2024-04-02T16:33
наркотики
прокуратура республики крым
новости крыма
оружие
происшествия
крым
советский районный суд
советский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136231461_0:99:1058:694_1920x0_80_0_0_d1660b4f875361d81cde4906a6505c5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма двое "фермеров" выращивали плантацию конопли. Для охраны своего урожая они приобрели автомат Калашникова и патроны к нему, сообщает прокуратура Республики Крым.На месте происшествия сотрудники органов правопорядка обнаружили пять уже приготовленных для дальнейшей переработки кустов и еще более шестидесяти – растущими на участке.Теперь двое друзей предстанут перед судом по обвинению в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия.28 марта в Севастополе задержали мужчину с тремя свертками марихуаны. Общий вес наркотиков, которые он приготовил для продажи, составил 750 граммов.Более 12 килограммов конопли накануне нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
крым
советский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136231461_1:0:1057:792_1920x0_80_0_0_321164e2eb5b3bc0716c8b261a66ed7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наркотики, прокуратура республики крым, новости крыма, оружие, происшествия, крым, советский районный суд, советский район
Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле

Двое мужчин в Крыму вырастили поле конопли и купили для его охраны автомат

16:11 02.04.2024 (обновлено: 16:33 02.04.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОружие, приобретенное злоумышленниками для охраны плантации конопли в Крыму
Оружие, приобретенное злоумышленниками для охраны плантации конопли в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма двое "фермеров" выращивали плантацию конопли. Для охраны своего урожая они приобрели автомат Калашникова и патроны к нему, сообщает прокуратура Республики Крым.
"По версии следствия, мужчины в период с мая по сентябрь 2023 года незаконно культивировали растения рода конопля на участке местности вблизи села Пруды Советского района. Сообщники осуществляли за ними уход, поливая, пропалывая грунт и внося удобрения", - информирует Telegram-канал ведомства.
На месте происшествия сотрудники органов правопорядка обнаружили пять уже приготовленных для дальнейшей переработки кустов и еще более шестидесяти – растущими на участке.

"В ходе осмотра места происшествия сотрудниками органов внутренних дел обнаружено 5 растений конопли общей массой более 1,2 кг, которые обвиняемые извлекли из земли для высушивания и изготовления наркотического средства в целях дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам, и 66 растений, продолжавших произрастать на земельном участке", - говорится в сообщении.

Теперь двое друзей предстанут перед судом по обвинению в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия.
28 марта в Севастополе задержали мужчину с тремя свертками марихуаны. Общий вес наркотиков, которые он приготовил для продажи, составил 750 граммов.
Более 12 килограммов конопли накануне нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер
"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
 
наркотикиПрокуратура Республики КрымНовости КрымаОружиеПроисшествияКрымСоветский районный судСоветский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Бывший член ОП Крыма предстанет перед судом за смертельное ДТП
17:06ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина
17:00Армия России продвинулась вперед на трех направлениях – Минобороны
16:43Российские военные уничтожили авиационный склад и цех производства БПЛА
16:32Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом
16:11Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле
15:52Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории
15:48Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом
15:27В Симферополе ремонтируют ливневки: где на неделю ограничат движение
15:20Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - Минздрав
15:15В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
15:05Как в России противодействуют экстремизму
14:52В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО
14:47COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
14:42Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
14:36Более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспорта
14:34Путин назвал главную задачу террористов и заказчиков
14:25Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
14:12Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной
13:58Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Лента новостейМолния