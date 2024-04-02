Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле
Двое мужчин в Крыму вырастили поле конопли и купили для его охраны автомат
16:11 02.04.2024 (обновлено: 16:33 02.04.2024)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОружие, приобретенное злоумышленниками для охраны плантации конопли в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма двое "фермеров" выращивали плантацию конопли. Для охраны своего урожая они приобрели автомат Калашникова и патроны к нему, сообщает прокуратура Республики Крым.
"По версии следствия, мужчины в период с мая по сентябрь 2023 года незаконно культивировали растения рода конопля на участке местности вблизи села Пруды Советского района. Сообщники осуществляли за ними уход, поливая, пропалывая грунт и внося удобрения", - информирует Telegram-канал ведомства.
На месте происшествия сотрудники органов правопорядка обнаружили пять уже приготовленных для дальнейшей переработки кустов и еще более шестидесяти – растущими на участке.
"В ходе осмотра места происшествия сотрудниками органов внутренних дел обнаружено 5 растений конопли общей массой более 1,2 кг, которые обвиняемые извлекли из земли для высушивания и изготовления наркотического средства в целях дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам, и 66 растений, продолжавших произрастать на земельном участке", - говорится в сообщении.
Теперь двое друзей предстанут перед судом по обвинению в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия.
28 марта в Севастополе задержали мужчину с тремя свертками марихуаны. Общий вес наркотиков, которые он приготовил для продажи, составил 750 граммов.
Более 12 килограммов конопли накануне нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также на РИА Новости Крым: