https://crimea.ria.ru/20240402/dvoikh-muzhchin-v-krymu-budut-sudit-za-konoplyanoe-pole-1136231116.html

Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле

Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Двоих мужчин в Крыму будут судить за конопляное поле

В Советском районе Крыма двое "фермеров" выращивали плантацию конопли. Для охраны своего урожая они приобрели автомат Калашникова и патроны к нему, сообщает... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T16:11

2024-04-02T16:11

2024-04-02T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма двое "фермеров" выращивали плантацию конопли. Для охраны своего урожая они приобрели автомат Калашникова и патроны к нему, сообщает прокуратура Республики Крым.На месте происшествия сотрудники органов правопорядка обнаружили пять уже приготовленных для дальнейшей переработки кустов и еще более шестидесяти – растущими на участке.Теперь двое друзей предстанут перед судом по обвинению в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия.28 марта в Севастополе задержали мужчину с тремя свертками марихуаны. Общий вес наркотиков, которые он приготовил для продажи, составил 750 граммов.Более 12 килограммов конопли накануне нашли у жителя Красногвардейского района, за покушение на их сбыт он осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУЗа вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, прокуратура республики крым, новости крыма, оружие, происшествия, крым, советский районный суд, советский район