https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-zaderzhali-muzhchinu-s-krupnoy-partiey-narkotikov-1136095797.html

В Севастополе задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В Севастополе задержали мужчину с крупной партией наркотиков - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Севастопольские полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере – в личных вещах мужчины... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T12:08

2024-03-28T12:08

2024-03-28T12:08

наркотики

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере – в личных вещах мужчины обнаружено больше 750 граммов наркотиков. Об этом сообщили в полиции Севастополя.К оперативникам поступила информация о возможной причастности севастопольца к наркосбыту – размещению тайников по городу."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с отдельной специализированной ротой ГИБДД был остановлен автомобиль, пассажиром которого оказался 35-летний местный житель. В ходе личного досмотра его вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных свертка с веществом растительного происхождения", - говорится в сообщении.Экспертиза показала, что это марихуана массой более 750 граммов, что является крупным размером, уточнили в полиции.В мобильном телефоне задержанного правоохранители обнаружили информацию, указывающую на то, что он устроился закладчиком через интернет. Полицейским он признался, что получил для реализации крупную партию наркотиков и должен был, следуя указанию куратора, оборудовать тайники в Севастополе.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района КрымаВ Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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