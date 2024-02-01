https://crimea.ria.ru/20240201/krymchanin-obmanul-marketpleys-na-16-millionov-rubley---vozbuzhdeno-delo-1134609497.html

Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело

Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело

Житель Симферополя заключен под стражу за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T11:21

2024-02-01T11:21

2024-02-01T11:34

крым

симферополь

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Житель Симферополя заключен под стражу за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Установлено, что 53-летний мужчина воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты. Во время обысков по месту жительства подозреваемого была изъята большая часть краденого товара. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровБензопила и айфоны: мошенник в Феодосии научился воровать из интернет-магазина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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