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Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело
Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело
Житель Симферополя заключен под стражу за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Житель Симферополя заключен под стражу за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Установлено, что 53-летний мужчина воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты. Во время обысков по месту жительства подозреваемого была изъята большая часть краденого товара. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровБензопила и айфоны: мошенник в Феодосии научился воровать из интернет-магазина
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4.7
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крым, симферополь, мвд по республике крым
Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело

Житель Симферополя арестован за мошенничество на 16 миллионов рублей

11:21 01.02.2024 (обновлено: 11:34 01.02.2024)
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе полицейскими раскрыта афера с заказом в маркетплейсе цифровой техники на 16 млн рублей
В Симферополе полицейскими раскрыта афера с заказом в маркетплейсе цифровой техники на 16 млн рублей
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Житель Симферополя заключен под стражу за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Установлено, что 53-летний мужчина воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.
"При оформлении заказов он использовал свой личный кабинет с пустым банковским счетом. Товар злоумышленник получил в 19 пунктах выдачи на территории различных городов Республики Крым. Предварительно установлена причастность симферопольца к хищению путем обмана около 100 единиц дорогостоящей цифровой техники и принадлежностей к ней на общую сумму более 16 млн рублей", - уточнили правоохранители.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого была изъята большая часть краденого товара. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. На данный момент злоумышленник заключен под стражу.
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КрымСимферопольМВД по Республике Крым
 
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