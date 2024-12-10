https://crimea.ria.ru/20241210/rekord-roddoma-v-krymu-novorozhdennomu-vruchili-serebryanuyu-medal-1142528311.html
Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
клиническом родильном доме №2 впервые за 10 лет установлен рекорд - в течение года родились четыре тысячи детей. Малышу - "юбиляру" и его родителям вручили... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T15:03
2024-12-10T15:03
2024-12-10T15:03
илья глазков
рождаемость
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семья
рекорды
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском клиническом родильном доме №2 впервые за 10 лет установлен рекорд - в течение года родились четыре тысячи детей. Малышу - "юбиляру" и его родителям вручили памятную медаль из чистого серебра, передает корреспондент РИА Новости Крым.7 декабря в 9.35 утра 41-летняя Людмила Новосад стала мамой в третий раз. Роды, который принимал врач акушер-гинеколог Святослав Регушевский, прошли хорошо. На свет появился долгожданный сын. Он стал третьим ребенком в семье и четырехтысячным за год для роддома. По традиции новорожденный оставил свой отпечаток пальчика на символическом древе жизни роддома."Чувствую себя отлично, с малышом тоже все хорошо. Это наш третий ребеночек, спустя большой перерыв. У нас еще две дочки – десяти и двенадцати лет. Так нам еще повезло стать четырехтысячными в истории роддома в 2024 году. Имя выбирали на семейном совете – Денис Вадимович – всем понравилось", - рассказывает Людмила, немного смущаясь внимания журналистов, нагрянувших в палату.Ее муж – в нарядной рубашке и с большим букетом алых роз - признается корреспонденту РИА Новости Крым, что он на седьмом небе от счастья.По его словам, в день врачи принимают в среднем 10-15 родов, но случается и так, что за сутки в медучреждение поступает больше двух десятков рожениц. Самыми "ударными" месяцами врачи называют сентябрь и октябрь – как правило, в этот период рожают чаще всего.Вручая награду, главврач сказал счастливой маме Людмиле Новосад: "Если бы не вы, женщины, то не было бы детей. А мы, мужчины, так - в стороне".К награде также полагается специальное удостоверение.Ранее главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал РИА Новости Крым, что в роддоме в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц.Как следует из данных министерства юстиции республики, за десять лет в Крыму родились 220 277 детей. В минюсте добавили, что за последние три года в регионе наблюдается положительная динамка роста количества зарегистрированных актов о рождении, заключении брака, установлении отцовства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развитияЭсмеральда и Велес: как называют детей в КрымуНа поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илья глазков, рождаемость, симферополь, семья, рекорды, новости крыма, крым
Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
В роддоме Симферополя впервые за 10 лет в течение года родился четырехтысячный ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском клиническом родильном доме №2 впервые за 10 лет установлен рекорд - в течение года родились четыре тысячи детей. Малышу - "юбиляру" и его родителям вручили памятную медаль из чистого серебра, передает корреспондент РИА Новости Крым.
7 декабря в 9.35 утра 41-летняя Людмила Новосад стала мамой в третий раз. Роды, который принимал врач акушер-гинеколог Святослав Регушевский, прошли хорошо. На свет появился долгожданный сын. Он стал третьим ребенком в семье и четырехтысячным за год для роддома.
По традиции новорожденный оставил свой отпечаток пальчика на символическом древе жизни роддома.
"Чувствую себя отлично, с малышом тоже все хорошо. Это наш третий ребеночек, спустя большой перерыв. У нас еще две дочки – десяти и двенадцати лет. Так нам еще повезло стать четырехтысячными в истории роддома в 2024 году. Имя выбирали на семейном совете – Денис Вадимович – всем понравилось", - рассказывает Людмила, немного смущаясь внимания журналистов, нагрянувших в палату.
Ее муж – в нарядной рубашке и с большим букетом алых роз - признается корреспонденту РИА Новости Крым, что он на седьмом небе от счастья.
"Сегодня в нашем родильном доме праздник: впервые за 10 лет в течение года родился четырехтысячный ребенок, такого еще не было, и для нас это действительно праздник, - сказал РИА Новости Крым главврач родильного дома Илья Глазков. - Мы впервые выдаем серебряную медаль четырехтысячному выпускнику. Раньше такого не было. И мы рады, что эта семья многодетная".
По его словам, в день врачи принимают в среднем 10-15 родов, но случается и так, что за сутки в медучреждение поступает больше двух десятков рожениц. Самыми "ударными" месяцами врачи называют сентябрь и октябрь – как правило, в этот период рожают чаще всего.
Вручая награду, главврач сказал счастливой маме Людмиле Новосад: "Если бы не вы, женщины, то не было бы детей. А мы, мужчины, так - в стороне".
К награде также полагается специальное удостоверение.
Ранее главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал РИА Новости Крым,
что в
роддоме в июле провели 401 роды – это рекорд за месяц.
Как следует из данных министерства юстиции республики, за десять лет в Крыму родились
220 277 детей. В минюсте добавили, что за последние три года в регионе наблюдается положительная динамка роста количества зарегистрированных актов о рождении, заключении брака, установлении отцовства.
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