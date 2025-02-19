https://crimea.ria.ru/20250219/aksenov-soobscheniya-o-yakoby-gotovyaschemsya-terakte-v-shkolakh-kerchi--feyk-1144307544.html

Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк

Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк

Информация о террористических атаках в школах Керчи является фейковой. Об этом в среду заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующие сообщения. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T15:16

2025-02-19T15:16

2025-02-19T15:29

сергей аксенов

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Информация о террористических атаках в школах Керчи является фейковой. Об этом в среду заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующие сообщения.Он отметил, что в последнее время фейки в информационном пространстве участились, и обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации и не реагировать на дезинформацию, распространяемую противником.Минздрав Крыма ранее в среду опроверг информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя в ответ на соответствующую информацию, которая ранее была размещена в ряде Telegram-каналов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, дети, школа, антитеррор