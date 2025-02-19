Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк
Информация о терактах в школах Керчи является фейком – Аксенов
15:16 19.02.2025 (обновлено: 15:29 19.02.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Информация о террористических атаках в школах Керчи является фейковой. Об этом в среду заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующие сообщения.
"Резонансными стали сообщения о якобы готовящейся террористической атаке в ряде школ города-героя Керчи. Лично нахожусь в тесном контакте с правоохранительными органами и внимательно отслеживаю ситуацию и возможные угрозы. Никаких достоверных данных, подтверждающих подобные действия, нет", – заявил глава региона.
Он отметил, что в последнее время фейки в информационном пространстве участились, и обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации и не реагировать на дезинформацию, распространяемую противником.
"В Крыму обстановка спокойная, угроз нет. Как бы ни пытались наши оппоненты усилить психологическое давление на нас, мы к этому готовы и сможем противостоять. Прошу вас доверять только официальным источникам информации и не распространять слухи. Это будет значительным вкладом в общее дело", – обратился Аксенов к жителям региона.
Минздрав Крыма ранее в среду опроверг информацию о массовых увольнениях врачей скорой помощи Симферополя в ответ на соответствующую информацию, которая ранее была размещена в ряде Telegram-каналов.
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