https://crimea.ria.ru/20250219/ssha-proizveli-testovyy-pusk-mezhkontinentalnoy-rakety-minuteman-iii-1144308601.html
США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости Крым, 19.02.2025
США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Американские военные произвели тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T16:07
2025-02-19T16:07
2025-02-19T16:07
новости
сша
оружие
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Американские военные произвели тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы космических сил США "Ванденберг".Как заявил исполняющий обязанности министра военно-воздушных сил СЩА Гэри Эшворт, сегодняшний испытательный пуск Minuteman III является одним из способов, с помощью которого ВВС демонстрируют готовность, точность и профессионализм ядерных сил США.Командование ВВС также заверило, что данное испытание является частью постоянной приверженности страны поддержанию надежного сдерживающего фактора и не является реакцией на текущие мировые события.Minuteman III – американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС. Вес ракеты — 36 тонн, диапазон полета — около 6 тысяч миль (более 9,5 тысяч км), скорость – 15 тысяч миль в час (свыше 24 тысяч км). Последние испытания Minuteman III были проведены в августе 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сша, оружие, политика, в мире
США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели тестовый пуск невооруженной межконтинентальной ракеты Minuteman III
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым.
Американские военные произвели тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщается
на сайте базы космических сил США "Ванденберг".
"19 февраля в 1:00 по тихоокеанскому времени (12:26 мск – ред.) с базы военно-космических сил "Ванденберг" запущена невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, оснащенная единым телеметрическим модулем для совместной испытательной сборки", – говорится в сообщении.
Как заявил исполняющий обязанности министра военно-воздушных сил СЩА Гэри Эшворт, сегодняшний испытательный пуск Minuteman III является одним из способов, с помощью которого ВВС демонстрируют готовность, точность и профессионализм ядерных сил США.
Командование ВВС также заверило, что данное испытание является частью постоянной приверженности страны поддержанию надежного сдерживающего фактора и не является реакцией на текущие мировые события.
Minuteman III – американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС. Вес ракеты — 36 тонн, диапазон полета — около 6 тысяч миль (более 9,5 тысяч км), скорость – 15 тысяч миль в час (свыше 24 тысяч км). Последние испытания Minuteman III были проведены в августе 2022 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: