https://crimea.ria.ru/20250219/eto-nesereznyy-razgovor-zelenskiy-otvetil-trampu-o-vozvrate-500-mlrd-1144315996.html

Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов

Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов

Требование американского президента Дональда Трампа о возврате Киевом 500 миллиардов долларов является несерьезным. Такое заявление сделал глава киевского... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T16:25

2025-02-19T16:25

2025-02-19T16:26

владимир зеленский

дональд трамп

новости

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деньги

украина

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Требование американского президента Дональда Трампа о возврате Киевом 500 миллиардов долларов является несерьезным. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду.В целом, по его данным, было потрачено 320 миллиардов долларов, 120 из которых потратила Украина, а 200 – Штаты совместно с Европейским Союзом.США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на УкраинеТри страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракетыКакая Украина нужна Трампу – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, новости, политика, деньги, украина, западная помощь украине