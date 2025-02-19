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Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
Требование американского президента Дональда Трампа о возврате Киевом 500 миллиардов долларов является несерьезным. Такое заявление сделал глава киевского... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T16:25
2025-02-19T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Требование американского президента Дональда Трампа о возврате Киевом 500 миллиардов долларов является несерьезным. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду.В целом, по его данным, было потрачено 320 миллиардов долларов, 120 из которых потратила Украина, а 200 – Штаты совместно с Европейским Союзом.США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на УкраинеТри страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракетыКакая Украина нужна Трампу – мнение
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владимир зеленский, дональд трамп, новости, политика, деньги, украина, западная помощь украине
Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов

Зеленский: требование Трампа вернуть 500 миллиардов несерьезно

16:25 19.02.2025 (обновлено: 16:26 19.02.2025)
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Требование американского президента Дональда Трампа о возврате Киевом 500 миллиардов долларов является несерьезным. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд долларов, это то, что мы получили как оружие. И еще мы получили 31,5 млрд – прямая финансовая помощь в бюджет. Были какие-то отдельные программы", – привел статистку по американской помощи Зеленский.

В целом, по его данным, было потрачено 320 миллиардов долларов, 120 из которых потратила Украина, а 200 – Штаты совместно с Европейским Союзом.

"Но разговор о том, что нам надо вернуть (США – ред.) 500 миллиардов долларов – это несерьезный разговор", – заявил глава киевского режима.

США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
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