Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
Зеленский: требование Трампа вернуть 500 миллиардов несерьезно
16:25 19.02.2025 (обновлено: 16:26 19.02.2025)
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Требование американского президента Дональда Трампа о возврате Киевом 500 миллиардов долларов является несерьезным. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду.
"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд долларов, это то, что мы получили как оружие. И еще мы получили 31,5 млрд – прямая финансовая помощь в бюджет. Были какие-то отдельные программы", – привел статистку по американской помощи Зеленский.
В целом, по его данным, было потрачено 320 миллиардов долларов, 120 из которых потратила Украина, а 200 – Штаты совместно с Европейским Союзом.
"Но разговор о том, что нам надо вернуть (США – ред.) 500 миллиардов долларов – это несерьезный разговор", – заявил глава киевского режима.
США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
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