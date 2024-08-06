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В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией
В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией
Заявления Владимира Зеленского о формировании основы справедливого мира на Украине вызваны слабеющими позициями киевского режима и возрастающей усталостью... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T17:02
2024-08-06T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявления Владимира Зеленского о формировании основы справедливого мира на Украине вызваны слабеющими позициями киевского режима и возрастающей усталостью населения страны от конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией."Ситуация для киевского режима патовая, врать гражданам Украины уже становится все сложнее. Уже больше половины населения склоняются к переговорам с Россией об окончании войны. Зеленский чувствует, что и поддержка Запада ослабевает. Все это вынуждает его делать такие заявления о необходимости окончить войну", - сказал Цеков.При этом, по словам сенатора, у лидеров киевского режима свое понятие о "справедливом мире" на Украине, и оно отличается от позиции России по этому вопросу.Цеков отметил, что для РФ справедливый мир заключается в освобождении всех новых субъектов РФ, на которых сейчас идут боевые действия, в демилитаризации, денацификации Украины, ее отказа от вступления в НАТО, предоставлении широких прав русскоговорящим жителям страны и прекращении репрессий против православной церкви. Тогда как в понимании Зеленского "справедливый мир" заключается в возвращении Украины к границам 1991 года, чего уже никогда не произойдет, убежден политик.Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевМатвиенко назвала условие возобновления переговоров с УкраинойКапитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
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мнения, сергей цеков, политика, крым, владимир зеленский, совет федерации, россия, переговоры, новости
В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией

У Москвы и Киева разные представления о справедливом завершении конфликта – сенатор Цеков

17:02 06.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявления Владимира Зеленского о формировании основы справедливого мира на Украине вызваны слабеющими позициями киевского режима и возрастающей усталостью населения страны от конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией.
"Ситуация для киевского режима патовая, врать гражданам Украины уже становится все сложнее. Уже больше половины населения склоняются к переговорам с Россией об окончании войны. Зеленский чувствует, что и поддержка Запада ослабевает. Все это вынуждает его делать такие заявления о необходимости окончить войну", - сказал Цеков.
При этом, по словам сенатора, у лидеров киевского режима свое понятие о "справедливом мире" на Украине, и оно отличается от позиции России по этому вопросу.
Цеков отметил, что для РФ справедливый мир заключается в освобождении всех новых субъектов РФ, на которых сейчас идут боевые действия, в демилитаризации, денацификации Украины, ее отказа от вступления в НАТО, предоставлении широких прав русскоговорящим жителям страны и прекращении репрессий против православной церкви. Тогда как в понимании Зеленского "справедливый мир" заключается в возвращении Украины к границам 1991 года, чего уже никогда не произойдет, убежден политик.
"Безусловно, переговоры рано или поздно будут. Думаю, они приведут к тому, что Зеленский и его команда вообще исчезнут с территории Украины и не будут влиять на ее политику", - заключил сенатор.
Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
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