https://crimea.ria.ru/20240806/v-krymu-otsenili-plany-zelenskogo-zakonchit-konflikt-s-rossiey-1139404051.html

В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией

В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 06.08.2024

В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией

Заявления Владимира Зеленского о формировании основы справедливого мира на Украине вызваны слабеющими позициями киевского режима и возрастающей усталостью... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T17:02

2024-08-06T17:02

2024-08-06T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявления Владимира Зеленского о формировании основы справедливого мира на Украине вызваны слабеющими позициями киевского режима и возрастающей усталостью населения страны от конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее Зеленский заявил, что уже в этом году необходимо подготовить реальную базу для справедливого окончания конфликта с Россией."Ситуация для киевского режима патовая, врать гражданам Украины уже становится все сложнее. Уже больше половины населения склоняются к переговорам с Россией об окончании войны. Зеленский чувствует, что и поддержка Запада ослабевает. Все это вынуждает его делать такие заявления о необходимости окончить войну", - сказал Цеков.При этом, по словам сенатора, у лидеров киевского режима свое понятие о "справедливом мире" на Украине, и оно отличается от позиции России по этому вопросу.Цеков отметил, что для РФ справедливый мир заключается в освобождении всех новых субъектов РФ, на которых сейчас идут боевые действия, в демилитаризации, денацификации Украины, ее отказа от вступления в НАТО, предоставлении широких прав русскоговорящим жителям страны и прекращении репрессий против православной церкви. Тогда как в понимании Зеленского "справедливый мир" заключается в возвращении Украины к границам 1991 года, чего уже никогда не произойдет, убежден политик.Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевМатвиенко назвала условие возобновления переговоров с УкраинойКапитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей цеков, политика, крым, владимир зеленский, совет федерации, россия, переговоры, новости