https://crimea.ria.ru/20240815/lukashenko-zhestko-predupredil-nato-1139630610.html
Лукашенко жестко предупредил НАТО
Лукашенко жестко предупредил НАТО - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Лукашенко жестко предупредил НАТО
Белоруссия не хочет войны с НАТО, но в случае агрессии против республики ответ Минска будет "мгновенным". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T16:03
2024-08-15T16:03
2024-08-15T16:03
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Белоруссия не хочет войны с НАТО, но в случае агрессии против республики ответ Минска будет "мгновенным". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".Лукашенко напомнил, что на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие."Я им (оппонентам на Западе – ред.) прямо сказал: "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу, она же – граница нашего Союзного государства", - добавил он.9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила государственную границу Белоруссии. Силы ПВО республики сбили около 10 дронов ВСУ.Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за этих провокаций Киева.В мае этого года Российская Федерация и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил. Президент России Владимир Путин в этой связи подчеркнул, что Москва относится к безопасности Белоруссии так же, как и к безопасности РФ.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия усиливает группировку войск на границе с УкраинойЛукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, безопасность, нато, новости
Лукашенко жестко предупредил НАТО
Ответ Белоруссии на агрессию НАТО будет мгновенным – Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Белоруссия не хочет войны с НАТО, но в случае агрессии против республики ответ Минска будет "мгновенным". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет <...> Есть государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено", - цитирует белорусского лидера агентство "БелТА".
Лукашенко напомнил, что на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие.
"Я им (оппонентам на Западе – ред.) прямо сказал: "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу, она же – граница нашего Союзного государства", - добавил он.
9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила государственную границу Белоруссии. Силы ПВО республики сбили около 10 дронов ВСУ.
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации"
украинского конфликта из-за этих провокаций Киева.
В мае этого года Российская Федерация и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил в плановом порядке для обеспечения слаженности сил
. Президент России Владимир Путин в этой связи подчеркнул, что Москва относится к безопасности Белоруссии так же, как и к безопасности РФ.
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.
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