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В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине
В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T20:16
2024-08-13T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. Его слова приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА.Рыбаков напомнил, что 9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила границу Беларуси и была сбита силами ПВО.Рыбаков отметил, что Беларусь пытаются втянуть в конфликт, хотя она "неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития в регионе".В пресс-службе МИД страны сообщили, что обратились к председателю Совбеза ООН в связи с инцидентом с украинскими БПЛА.В обращении, в частности, заявляется, что действия Украины являются провокационными и должны быть прекращены, поскольку угрожают втягиванием Беларуси в вооруженный конфликт и распространением его на другие страны региона."Беларусь будет последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки", – заявили в МИД.В диппредставительстве отметили, что, если аналогичные провокации со стороны Украины повторятся, Беларусь оставляет за собой право созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Озабоченность по поводу возможной эскалации конфликта в регионе из-за агрессивных и необдуманных действий Киева будет доведена и до генсека ООН.Ранее Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками. Об уничтожении воздушных целей над Беларусью сообщил президент республики Александр Лукашенко 10 августа. Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в РоссиюЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейЛукашенко лично отправится на границу с Украиной
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белоруссия, оон, в мире, украина, безопасность, совет безопасности оон, новости
В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине

Постпред Беларуси в ООН заявил о риске радикальной эскалации из-за провокаций Киева

20:16 13.08.2024 (обновлено: 20:17 13.08.2024)
 
© Погранкомитет Белоруссии Ситуация на границе Украины и Белоруссии
Ситуация на границе Украины и Белоруссии
© Погранкомитет Белоруссии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. Его слова приводит белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
Рыбаков напомнил, что 9 августа группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины, нарушила границу Беларуси и была сбита силами ПВО.
"Это чрезвычайно серьезный инцидент, который может привести к радикальной эскалации ситуации, и он представляет собой очень опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта", – заявил постпред Беларуси при ООН.
Рыбаков отметил, что Беларусь пытаются втянуть в конфликт, хотя она "неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития в регионе".
В пресс-службе МИД страны сообщили, что обратились к председателю Совбеза ООН в связи с инцидентом с украинскими БПЛА.
В обращении, в частности, заявляется, что действия Украины являются провокационными и должны быть прекращены, поскольку угрожают втягиванием Беларуси в вооруженный конфликт и распространением его на другие страны региона.
"Беларусь будет последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки", – заявили в МИД.
В диппредставительстве отметили, что, если аналогичные провокации со стороны Украины повторятся, Беларусь оставляет за собой право созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Озабоченность по поводу возможной эскалации конфликта в регионе из-за агрессивных и необдуманных действий Киева будет доведена и до генсека ООН.
Ранее Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками. Об уничтожении воздушных целей над Беларусью сообщил президент республики Александр Лукашенко 10 августа.
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