https://crimea.ria.ru/20240813/raschety-raketnykh-voysk-i-artillerii-belorussii-vydvinulis-v-rossiyu-1139557789.html

Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию

Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию

Расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии отправляются на полигон в России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского минобороны. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T10:32

2024-08-13T10:32

2024-08-13T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии отправляются на полигон в России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского минобороны.В ходе полевого выхода будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении ВС Республики Беларусь.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. До этого он сообщил о сбитых в пятницу вечером воздушных целях из Украины над территорией Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко лично отправится на границу с УкраинойБелоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотникамиВ Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

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белоруссия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, учения, минобороны республики беларусь, новости, армия и флот