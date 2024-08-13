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Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию
Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию
Расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии отправляются на полигон в России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского минобороны. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T10:32
2024-08-13T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии отправляются на полигон в России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского минобороны.В ходе полевого выхода будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении ВС Республики Беларусь.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. До этого он сообщил о сбитых в пятницу вечером воздушных целях из Украины над территорией Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко лично отправится на границу с УкраинойБелоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотникамиВ Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
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РИА Новости Крым
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россия, белоруссия, учения, минобороны республики беларусь, новости, армия и флот
Расчеты ракетных войск и артиллерии Белоруссии выдвинулись в Россию

Минобороны: расчеты ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии выдвинулись в Россию

10:32 13.08.2024
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии отправляются на полигон в России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского минобороны.
"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - сказано в официальном Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
В ходе полевого выхода будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении ВС Республики Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. До этого он сообщил о сбитых в пятницу вечером воздушных целях из Украины над территорией Белоруссии.
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