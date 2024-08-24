https://crimea.ria.ru/20240824/ten-nezavisimosti-s-chem-ukraina-vstrechaet-33-letie-svoego-suschestvovaniya-1139831249.html

Тень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существования

Тень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существования - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Тень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существования

Пятая экономика в Европе, население численностью 52 миллиона человек, мощнейшие наука, приборо-, ракето-, судо-, станко- и авиастроение, высокоразвитые... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T07:01

2024-08-24T07:01

2024-08-24T07:01

украина

эксклюзивы риа новости крым

политика

общество

аналитика

мнения

коллективный запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/18/1118654563_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_89c6c6005ea096b59ef72fb7818a2df7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пятая экономика в Европе, население численностью 52 миллиона человек, мощнейшие наука, приборо-, ракето-, судо-, станко- и авиастроение, высокоразвитые образование и здравоохранение, самая большая судоходная компания мира, нулевой внешний долг, наконец, мирное небо над головой… С такими стартовыми позициями Украина выходила из СССР и вступала в эпоху независимости. Сегодня Незалежной исполняется 33 года. Вступившая в возраст Христа страна действительно стала независимой. В первую очередь от России (как того хотели главные идеологи разрушения СССР, как на Украине, так и на Западе), а также от успеха, прогресса и здравого смысла. От чего еще на самом деле независима нынешняя Украина – в материале РИА Новости Крым.Независимость от успешного развитияК 1991 году на Украине была сосредоточена треть всей промышленности Советского Союза. Это мощные судостроительные заводы, способные производить гражданские суда и военные корабли всех классов, включая авианосцы, ракетные крейсеры и супертанкеры. Конструкторское бюро "Антонов" разрабатывало самолеты всех классов, в том числе крупнейший в мире транспортник "Мрия" грузоподъемностью до 250 тонн.Агропромышленный комплекс – едва ли ни самый сильнейший в Европе: четверть площадей всех черноземов в мире, 32 тысячи гектаров посевных площадей, производство сельхозпродукции на 22 млрд долларов (больше, чем в Германии), 11-е место в мире.За три десятилетия страна фактически собственными руками уничтожила целые отрасли промышленности, включая судостроение, ракетостроение и авиастроение. Металлургия, согласно актуальным данным Ассоциации добывающих предприятий страны, безвозвратно потеряла 40% мощностей. Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу. Даже по сравнению с 2021 годом объемы промышленного производства сократились более чем наполовину. Деиндустривализация на Украине фактически вступила в завершающую фазу.Под модные на заре независимости лозунгами "хватить кормить Россию" и "москали съели наше сало" начали убивать и сельское хозяйство Украины, весьма в этом деле преуспев. Потребление основных продуктов упало более чем втрое. Из крупнейшего экспортера сельхозпродукции страна превратилась в его импортера, причем, по самым что ни на есть национальным продуктам – молоку, свинине, картофелю.Валовой внутренний продукт сократился в разы и сегодня не превышает 60 миллиардов долларов – это максимальное падение с 1991 года. Дефицит бюджета, наполнение которого ныне полностью зависит от западной помощи, по итогам этого года может достигнуть 43,5 млрд долларов и составить почти 25% ВВП страны.Независимость от собственного народаСитуация на Украине как нельзя лучше укладывается в старую шутку: "наконец то мы стали независимыми, так как от нас уже ничего не зависит". Утративший легитимность Владимир Зеленский продолжает управлять страной, наплевав на конституцию и все демократические процедуры. Мужчин вылавливают и насильно гонят на убой на линию фронта, сопротивляющихся избивают и насилуют, за один только публичный призыв к началу переговоров можно загреметь "на подвал" в СБУ – свидетельств тому немало.На этом фоне численность населения Незалежной, от которого уже ничего фактически не зависит, продолжает катастрофически уменьшаться. По самым оптимистичным подсчетам, население подконтрольной Киеву территории составляет порядка 28 миллионов человек. Более 8 млн украинцев встречают день независимости, находясь за границей. По прогнозам, в следующем году страну покинут еще 700 тысяч человек. И это притом, что киевский режим не намерен вести переговоры о прекращении боевых действий и настроен на продолжение конфликта. Уже сейчас на одного родившегося там приходится трое умерших. По примерным прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет Украина потеряет еще как минимум 4 млн жителей. Ставшая мемом ироничная фраза о "войне до последнего украинца" перестала быть фигурой речи.Независимость от мирной созидательной жизниРазумеется, многие из тех, кто в 1991 году поддерживал обретение Украиной независимого статуса, даже не могли и предположить, что она начнет дрейфовать в сторону НАТО, из России станут делать врага номер один, а в стране в полной мере возродится нацизм. Именно эти факторы послужили причиной того, что происходит сегодня. Движение Украины в сторону альянса Москва восприняла особенно болезненно. На многочисленных совместных с НАТО учениях войска отрабатывали ведение войны против России, что особо и не скрывалось. Киев накачивали оружием, западные инструктора заходили обучать украинских военных, строились планы по строительству военно-морских баз и новых оружейных заводов, а в перспективе – и размещению ракетных комплексов НАТО. Россия должна была всего это не замечать?Да, Украину по-прежнему не приняли в НАТО. Но де-факто она уже является членом альянса, воюя его оружием и безоговорочно подчиняясь его приказам. При этом неонацизм, по сути, стал в стране государственной идеологией. И в 1990-е, и в 2000-е носителей этой идеологии щедро спонсировали олигархи в целях защиты своего капитала. А в результате переворота 2014-го хрупкий баланс во власти был нарушен, и многие ключевые посты, особенно в силовом блоке, заняли "наци", со всеми вытекающими отсюда последствиями. В результате нацификации Украина получила глубинный раскол, войну в Донбассе, острый социально-экономический кризис и специальную военную операцию на своей территории.Независимость от экономического суверенитетаУкраина пускалась в свободное плавание без копейки внешнего долга – все обязательства СССР в этой части взяла на себя Россия. С тех пор этот показатель рос регулярно (только при Зеленском он увеличился вдвое) и на начало июля 2024 года составил астрономические 152 миллиардов долларов. При этом из этой суммы почти 95% приходится на госдолг, а 5% – на гарантированный государством. По итогам прошлого года страна стала третьей в списке крупнейших должников Международного валютного фонда после Аргентины и Египта. Расходы на обслуживание госдолга впервые приблизились к 300 долларам на человека. Лишь благодаря достижению договоренностей с кредиторами удалось договориться о реструктуризации и тем самым избежать дефолта.Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, основная часть которого покрывается за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит 43,9 млрд долларов. При этом размер бюджетной дыры напрямую зависит от сроков поставок Киеву вооружений и техники. То есть Украина фактически пришла к тому, что без продолжения войны все окончательно рухнет. А это рано или поздно произойдет. Бесконечно вливать миллиарды в этот проект Запад не сможет – можно и самому надорваться.Независимость от достойного уровня жизниТеме изменений качества жизни простых украинцев за годы независимости можно посвятить отдельное исследование. Приведем лишь некоторые цифры. По данным украинского Института демографии и социальных исследований, уровень бедности в стране составляет критические 60%. По этому параметру Незалежная вернулась на показатели 2002 года.При этом средний размер пенсии на Украине при пересчете на российскую валюту составляет менее 13 тысяч рублей. Тем временем инфляция продолжает быть рекорды. Только за июнь этого года цены производителей промышленной продукции выросли сразу на 14%. Такого в стране не было с 1995 года, когда страна переживала пик гиперинфляции. Например, хлеб подорожал на 10-20%, до 86 рублей за килограмм. С осени начнут резко расти цены на молочку и мясо. Эти и другие продукты питания могут подорожать на 7-30%.Тарифы на электроэнергию с июня увеличились вдвое – до 4,3 гривны (почти 10 рублей) за киловатт. Стоимость газа за последние десятилетия выросли в 11-15 раз. Сейчас украинцы платят за газ 8 гривен за "куб" (порядка 17 рублей), за литр 95-го бензина – 56 гривен (124 рубля) – то есть в два-два с половиной раза больше, чем в среднем платят россияне. Примерно в 13 раз выросла стоимость кубометра воды.И это не предел. Уже с 1 сентября, когда вступит в силу новый закон о повышении акцизов на топливо, бензин подорожает на 10 гривен, дизель – на 11 гривен, а сжиженный газ – на 600 гривен. Повышение будет происходить в четыре этапа, но вряд ли "пересiчному" (то есть рядовому) украинцу вряд ли станет от этого сильно легче.Нечего сказать, "здобулы". Зато теперь смело могут утверждать: "зато не так, как у москалей".Независимость от совести и здравого смыслаОсновой построения украинской нации в политическом смысле и ее идентичности стал жесткий разрыв с Россией, как в социально-экономическом, так и в культурно-историческом плане. В основе лежал посыл о русских как о "вечных угнетателях украинцев" и о России как носительнице "имперской и людоедской идеологии коммунизма". До поры до времени русский язык терпели и хотя бы не искореняли, то после майдана 2004 года русский начал активно вытесняться из сферы образования, делопроизводства, СМИ, кинопроката. Сразу после госпереворота 2014 года был отменен закон о региональных языках. Эти действия во многом и послужили катализатором массовых протестов в Крыму и Донбассе. И урок снова не был усвоен. В конце президентского срока Порошенко в надежде выиграть новые выборы подписал закон о госязыке. Он обязывает граждан использовать государственный язык во всех сферах жизни, за нарушения – штрафы. А с началом СВО за русскую речь на Украине можно запросто быть избитым, попасть "куда следует" по доносу, очутиться в тюрьме как "пособник врага".Еще один удар был нанесен по канонической православной церкви, насчитывающей порядка 6-7 миллионов прихожан. Всплеск насилия, захваты храмов, избиения и аресты священников и верующих… и наконец закон, позволяющий запретить УПЦ как таковую.Даже Гитлер не пошел на запрет церкви на оккупированных территориях СССР, хотя злодейства нацистов на них были чудовищны. Теперь украинские христиане, которые откажутся предать свою веру, уйдут в подполье, многих из них арестуют, некоторых, скорее всего, просто уничтожат. Как свидетельствует история, запрет тех или иных религиозных конфессий зачастую заканчивалось гражданским конфликтом. Подтвердиться ли эта закономерность на примере Украины, покажет время.Какое будущее ждет Украину? Вопрос прост и сложен одновременно. Некоторые эксперты уверены, что нынешний день независимости станет для нее последним. Сомневаюсь в этом. Хотя бы потому, что в ближайшие годы эту страну-аватар Запада будет выгодно использовать как антироссийский таран. Но можно с полной уверенностью сказать, чего не будет точно: Украина не сможет вернуться к уровню жизни даже времен правления Януковича, не предвидится промышленного и инфраструктурного развития и прироста населения, роста благосостояния граждан, снижения смертности и коррупции. Этого не будет, даже если СВО закончится и наступит долгожданный мир. Просто потому что точка невозврата пройдена. Да и сам смысл существования Украины, по замыслу авторов этого проекта, заключается далеко не в благополучии и процветании населяющих ее людей.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

украина, политика, общество, аналитика, мнения, коллективный запад