https://crimea.ria.ru/20250116/poschechina-belomu-gospodinu-zachem-ukraina-otkazyvaetsya-ot-dollara-1143402375.html

"Пощечина белому господину": зачем Украина отказывается от доллара

"Пощечина белому господину": зачем Украина отказывается от доллара - РИА Новости Крым, 16.01.2025

"Пощечина белому господину": зачем Украина отказывается от доллара

Отказ Украины от доллара как курсообразующей валюты в пользу евро объясняется не политикой или экономикой, а необходимостью спрятать концы коррупционных схем,... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T22:50

2025-01-16T22:50

2025-01-16T22:50

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Отказ Украины от доллара как курсообразующей валюты в пользу евро объясняется не политикой или экономикой, а необходимостью спрятать концы коррупционных схем, по которым украинские чиновники делили долларовые транши из США со своими заокеанскими покровителями. Киеву необходимо сделать это до того, как будут проведены проверки, объявленные командой Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, комментируя инициативу Нацбанка Украины.Накануне замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила, что Украина планирует отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы "быть ближе к рынкам Евросоюза".По мнению Колесниченко, данная инициатива не имеет ничего общего ни с политикой, поскольку "отказ от доллара – это пощечина белому господину в Вашингтоне", ни с экономикой, так как это не в интересах украинского населения."Я думаю, здесь коррупционные схемы в первую очередь", – сказал Колесниченко.По его словам, на Украине уже давно существует мультивалютная корзина, и украинцы пользуются всеми видами валют, а не только долларами. Но они привыкли к доллару как курсообразующей валюте, и хотя есть волнения, связанные с его ростом, как и во всем мире, привыкать к евро сейчас не самое удачное время, считает он.При этом неуклонно обрушается украинская валюта – гривна, заметил Колесниченко."А я напомню, что не все страны отказались от своей национальной валюты, которая позволяет контролировать экономику собственного государства в независимости от того, в каких ты союзах находишься", – добавил он.По мнению Колесниченко, все дело в том, что группе элит в Киеве нужно срочно спасать те огромные средства, которые якобы направлялись США на помощь Украине, а на самом деле в рамках глобальных коррупционных схем оставались на территории Соединенных Штатов и делились между американскими "благодетелями" и украинскими чиновниками.Киеву нужно успеть сделать это до того, как вступит в должность избранный президент США Дональд Трамп и начнется обещанный его командой аудит американских траншей Украине, заметил он."Когда идут крупные сделки, деньги в вагонах не возят – это строчка в компьютере. Вот им нужно перевести в другие строчки. Поменять валюту или даже обналичить. Других вариантов нет", – заключил Колесниченко.В начале января глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.При этом к концу 2024 года стало известно, что Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные 1,1 миллиардов долларов, полученных в 2022 году. С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн" Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями

https://crimea.ria.ru/20250106/grivna-stremitelno-katitsya-vniz-1143134439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, украина, сша, доллар, евро, новости, мнения, коррупция, в мире