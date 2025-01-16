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Арест фигурантов дела Кириллова и ЧС в Севастополе: главное за день

Арест фигурантов дела Кириллова и ЧС в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Арест фигурантов дела Кириллова и ЧС в Севастополе: главное за день

В Московской области задержали еще двоих соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Президент Российской Федерации Владимир Путин РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T23:02

2025-01-16T23:02

2025-01-16T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Московской области задержали еще двоих соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Президент Российской Федерации Владимир Путин в Москве встретился с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Власти Севастополя обратились в правительственную комиссию с просьбой включить регион в зону ЧС федерального характера. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. В Крыму на модернизацию трех крупных электроподстанций выделили из федерального бюджета 11 миллиардов рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержаны двое фигурантов дела Игоря КирилловаЗадержаны еще двое соучастников теракта в Москве, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Следственный комитет РФ."В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области", - говорится в сообщении.Ранее по горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов.Путин встретился с президентом ЦАРПрезидент РФ Владимир Путин встретился с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в Москве с официальным визитом. Страны продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, заявил Владимир Путин."Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", - сказал Путин.По словам российского лидера, товарооборот между странами за год увеличился почти в восемь раз, и хотя абсолютные значения пока невелики, тенденция в этом направлении хорошая.Севастополь и зона ЧС федерального характераС такой просьбой выступили власти города, сообщает городское правительство.Решение об этом может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Виталий Савельев.На совещании федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Севастополе губернатор Михаил Развожаев напомнил, что в городе сейчас действует режим ЧС регионального уровня, из городского бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута уже выделены 78 миллионов рублей."Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Поэтому мы планируем обращаться на федеральный уровень, чтобы территория Севастополя была включена в зону чрезвычайной ситуации федерального характера – для того, чтобы мы в дальнейшем могли возместить эти затраты. Для города это важно", – сделал акцент глава города."Столетнее партнерство" Украины и БританииПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Церемония состоялась в Киеве в ходе официального визита главы британского правительства, сообщают украинские СМИ.Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, достижения консенсуса относительно ее членства в НАТО, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности, усиления экономического и торгового и энергетического сотрудничества, сотрудничества по вопросам миграции и в ряде других сфер."Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБКТри крупных электроподстанции будут модернизированы на Южном берегу Крыма, на это выделили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Крымэнерго" за счет средств федерального бюджета модернизирует три крупных электроподстанции на Южном берегу Крыма. На эти цели выделено порядка 11 млрд рублей", – сказано в сообщении.Это, по словам Аксенова, позволит увеличить надежность электроснабжения в Ялте и Алуште, особенно в летний период, когда потребление электроэнергии вырастает.

https://crimea.ria.ru/20250116/umer-devid-linch-1143414829.html

https://crimea.ria.ru/20250116/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-rossiyan-v-zapase-na-voennye-sbory-1143413581.html

https://crimea.ria.ru/20250116/glava-mchs-rf-proveril-raboty-po-ochistke-poberezhya-v-krymu-1143413251.html

https://crimea.ria.ru/20250116/proekt-zelenskiy-zachem-britanii-nuzhen-stoletniy-dogovor-s-ukrainoy-1143406050.html

https://crimea.ria.ru/20250116/pochti-80-svetoforov-v-simferopole-pereveli-v-umnyy-rezhim-1143397948.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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