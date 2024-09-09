https://crimea.ria.ru/20240909/v-2025-godu-v-rossii-proindeksiruyut-pensii--kak-eto-budet-1140220619.html

В 2025 году в России проиндексируют пенсии – как это будет

В 2025 году в России проиндексируют пенсии – как это будет - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В 2025 году в России проиндексируют пенсии – как это будет

Индексировать пенсии россиян в следующем 2025 году будут не один раз, а дважды, что является новым правилом. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T08:38

2024-09-09T08:38

2024-09-09T08:38

россия

изменения в пенсионном законодательстве россии

пенсия

социальная пенсия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Индексировать пенсии россиян в следующем 2025 году будут не один раз, а дважды, что является новым правилом. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет агентство "Прайм".Индексировать пенсии будут гражданам, получающим выплаты по старости, по случаю потери кормильца, а также из-за инвалидности. По словам эксперта, первый этап индексации пройдет на месяц позже традиционного: не с 1 января, а с 1 февраля. Размер индексации привяжут к уровню прошлогодний инфляции и составит 4,5 процентов. Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года — на 2,2 процента.По словам эксперта, окончательный размер индексации будет зависеть от данных по инфляции за 2024 год. Сейчас можно говорить только предварительно. Новая формула индексации может быть выгоднее той, что применялась раньше, отметила она.Как ранее сообщили в республиканском отделении Социального Фонда России, с начала года СФР в Крыму назначил пенсии 12 524 жителям региона. С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Всего перерасчет коснулся около 90 тысяч жителей республики. Перерасчет пенсий происходит индивидуально, в зависимости от зарплаты каждого конкретного пенсионера. Уточнить накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучрежденийТенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 годуВ Крыму пересчитали долгожителей

https://crimea.ria.ru/20240906/v-krymu-do-1-oktyabrya-mozhno-vybrat-formu-polucheniya-sotsuslug-1140145781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, изменения в пенсионном законодательстве россии, пенсия, социальная пенсия, общество, новости