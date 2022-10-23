Рейтинг@Mail.ru
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-23T08:27
2022-10-22T23:56
радио "спутник в крыму"
мнения
израиль
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_37540088b2011ed8243f736779ffd591.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать ракеты врагам Израиля, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт &gt;&gt;"Сомневаюсь, что Израиль даст средства ПВО Украине. Есть несколько причин. Они боятся, что эти средства уйдут куда-то за пределы Украины и, например, попадут в руки Ирана. Но главная причина в другом. Представьте себе, что Россия в ответ кому-то поможет и обеспечит их средствами нападения на Израиль, например, ракетами. Тогда в сторону Израиля будут запускать не вот эти трубы-самоделки, а что-то посерьезнее, и попадать будет не одна из 100, а 50 из 100", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".Он пояснил, что ответные действия России в этом случае могут быть как политико-дипломатическими так и военно-техническими, но руководство Израиля должно понимать возможные последствия участия в конфликте.18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готовится в срочном порядке направить правительству Израиля официальную ноту с просьбой "безотлагательно предоставить системы ПВО и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий". Однако "немедленной реакции Израиля на заявления Кулебы не последовало".
https://crimea.ria.ru/20221018/v-izraile-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-vooruzheniya-ukraine-1124962189.html
израиль
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_30cf1bd6190cfa689c76ac119778c393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, израиль, украина, политика
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение

Военный эксперт: Израиль не поставляет ПВО Украине, потому что РФ может помочь его врагам

08:27 23.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать ракеты врагам Израиля, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт >>
"Сомневаюсь, что Израиль даст средства ПВО Украине. Есть несколько причин. Они боятся, что эти средства уйдут куда-то за пределы Украины и, например, попадут в руки Ирана. Но главная причина в другом. Представьте себе, что Россия в ответ кому-то поможет и обеспечит их средствами нападения на Израиль, например, ракетами. Тогда в сторону Израиля будут запускать не вот эти трубы-самоделки, а что-то посерьезнее, и попадать будет не одна из 100, а 50 из 100", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:17
В Израиле сделали заявление о поставках вооружения Украине
Он пояснил, что ответные действия России в этом случае могут быть как политико-дипломатическими так и военно-техническими, но руководство Израиля должно понимать возможные последствия участия в конфликте.
18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готовится в срочном порядке направить правительству Израиля официальную ноту с просьбой "безотлагательно предоставить системы ПВО и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий". Однако "немедленной реакции Израиля на заявления Кулебы не последовало".
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияИзраильУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"
09:24Из опасных районов Шебекино временно вывозят людей – Гладков
08:54Как пройти осень без простуд: пять советов доктора
08:27Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
08:03Хруст в суставах: когда нужно срочно обратиться к врачу
03:27Кому выгодно строительство газового хаба в Турции – экономист
00:01Небольшие дожди и ветер: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
20:03Главные события и заявления дня: 22 октября
19:53У мужчин больше шансов стать шеф-поваром в Крыму - эксперты
19:34Лечение ожогов и травм кислородом: лайфхак российских ученых
19:11Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой
18:53Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
18:29Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста
18:11Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
17:52ВСУ выпустили по жилым районам Новой Каховки 10 снарядов HIMARS и "Ольха"
17:19Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
17:04Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды
16:47Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
16:30На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией
Лента новостейМолния