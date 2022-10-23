https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html

Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение

Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение

Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-23T08:27

2022-10-23T08:27

2022-10-22T23:56

радио "спутник в крыму"

мнения

израиль

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_37540088b2011ed8243f736779ffd591.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать ракеты врагам Израиля, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт >>"Сомневаюсь, что Израиль даст средства ПВО Украине. Есть несколько причин. Они боятся, что эти средства уйдут куда-то за пределы Украины и, например, попадут в руки Ирана. Но главная причина в другом. Представьте себе, что Россия в ответ кому-то поможет и обеспечит их средствами нападения на Израиль, например, ракетами. Тогда в сторону Израиля будут запускать не вот эти трубы-самоделки, а что-то посерьезнее, и попадать будет не одна из 100, а 50 из 100", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".Он пояснил, что ответные действия России в этом случае могут быть как политико-дипломатическими так и военно-техническими, но руководство Израиля должно понимать возможные последствия участия в конфликте.18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готовится в срочном порядке направить правительству Израиля официальную ноту с просьбой "безотлагательно предоставить системы ПВО и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий". Однако "немедленной реакции Израиля на заявления Кулебы не последовало".

https://crimea.ria.ru/20221018/v-izraile-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-vooruzheniya-ukraine-1124962189.html

израиль

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, израиль, украина, политика