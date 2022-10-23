https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-23T08:27
2022-10-23T08:27
2022-10-22T23:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать ракеты врагам Израиля, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт >>"Сомневаюсь, что Израиль даст средства ПВО Украине. Есть несколько причин. Они боятся, что эти средства уйдут куда-то за пределы Украины и, например, попадут в руки Ирана. Но главная причина в другом. Представьте себе, что Россия в ответ кому-то поможет и обеспечит их средствами нападения на Израиль, например, ракетами. Тогда в сторону Израиля будут запускать не вот эти трубы-самоделки, а что-то посерьезнее, и попадать будет не одна из 100, а 50 из 100", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".Он пояснил, что ответные действия России в этом случае могут быть как политико-дипломатическими так и военно-техническими, но руководство Израиля должно понимать возможные последствия участия в конфликте.18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готовится в срочном порядке направить правительству Израиля официальную ноту с просьбой "безотлагательно предоставить системы ПВО и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий". Однако "немедленной реакции Израиля на заявления Кулебы не последовало".
https://crimea.ria.ru/20221018/v-izraile-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-vooruzheniya-ukraine-1124962189.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, израиль, украина, политика
Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
Военный эксперт: Израиль не поставляет ПВО Украине, потому что РФ может помочь его врагам
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Официальный Тель-Авив отказывается поставлять свои системы противовоздушной обороны Киеву, поскольку опасается, что в ответ на этот шаг Россия может передать ракеты врагам Израиля, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
"Сомневаюсь, что Израиль даст средства ПВО Украине. Есть несколько причин. Они боятся, что эти средства уйдут куда-то за пределы Украины и, например, попадут в руки Ирана. Но главная причина в другом. Представьте себе, что Россия в ответ кому-то поможет и обеспечит их средствами нападения на Израиль, например, ракетами. Тогда в сторону Израиля будут запускать не вот эти трубы-самоделки, а что-то посерьезнее, и попадать будет не одна из 100, а 50 из 100", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он пояснил, что ответные действия России в этом случае могут быть как политико-дипломатическими так и военно-техническими, но руководство Израиля должно понимать возможные последствия участия в конфликте.
18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готовится в срочном порядке направить правительству Израиля официальную ноту с просьбой "безотлагательно предоставить системы ПВО и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий". Однако "немедленной реакции Израиля на заявления Кулебы не последовало
".