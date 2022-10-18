https://crimea.ria.ru/20221018/kak-budut-dalshe-skladyvatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya--ekspert-1124940733.html

Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт

Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт

Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T03:36

2022-10-18T03:36

2022-10-18T03:36

радио "спутник в крыму"

израиль

политика

украина

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Тель-Авива из-за украинского кризиса в скором времени завершится. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайя.Ранее Шай призвал Тель-Авив начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Израиль начнет поставлять Киеву оружие, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией.Эксперт отметил, что порядка четверти населения Израиля является русскоязычной, что до определенного момента во многом определяло дружественные отношения между двумя странами. Однако украинский кризис внес раскол в эту диаспору."Российско-украинский конфликт "напомнил" половине русскоязычного населения Израиля, что они являются выходцами с Украины. И внутри этой диаспоры тоже возникли противоречия, число сторонников дружеских отношений с Россией уменьшилось раза в два. Мы находимся сейчас на пике этого кризиса", - добавил политолог.

https://crimea.ria.ru/20221017/izrailskiy-ministr-prizval-nachat-postavki-oruzhiya-kievu-1124919047.html

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украина

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, политика, украина, российская федерация (россия, рф)