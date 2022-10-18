Рейтинг@Mail.ru
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221018/kak-budut-dalshe-skladyvatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya--ekspert-1124940733.html
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T03:36
2022-10-18T03:36
радио "спутник в крыму"
израиль
политика
украина
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/40/1113254034_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bb09b620cb03c3de94751fbd2d6406ed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Тель-Авива из-за украинского кризиса в скором времени завершится. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайя.Ранее Шай призвал Тель-Авив начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Израиль начнет поставлять Киеву оружие, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией.Эксперт отметил, что порядка четверти населения Израиля является русскоязычной, что до определенного момента во многом определяло дружественные отношения между двумя странами. Однако украинский кризис внес раскол в эту диаспору."Российско-украинский конфликт "напомнил" половине русскоязычного населения Израиля, что они являются выходцами с Украины. И внутри этой диаспоры тоже возникли противоречия, число сторонников дружеских отношений с Россией уменьшилось раза в два. Мы находимся сейчас на пике этого кризиса", - добавил политолог.
https://crimea.ria.ru/20221017/izrailskiy-ministr-prizval-nachat-postavki-oruzhiya-kievu-1124919047.html
израиль
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/40/1113254034_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b82ffcd788cb56ddedbcca2a4c76084c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, политика, украина, российская федерация (россия, рф)
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт

Политолог Шатров уверен, что отношения России и Израиля наладятся через некоторое время

03:36 18.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Израиль
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Тель-Авива из-за украинского кризиса в скором времени завершится. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайя.
Ранее Шай призвал Тель-Авив начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Израиль начнет поставлять Киеву оружие, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией.
"Наши отношения с Израилем прошли череду волн дружбы и вражды, в разные периоды они были настолько противоречивыми, что, я уверен, через какое-то короткое время отношения РФ и Израиля восстановятся. Конечно, сейчас Тель-Авив может занять позицию прямо противоположную той, которую он занимал ранее. Это международная политика", - сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт отметил, что порядка четверти населения Израиля является русскоязычной, что до определенного момента во многом определяло дружественные отношения между двумя странами. Однако украинский кризис внес раскол в эту диаспору.
"Российско-украинский конфликт "напомнил" половине русскоязычного населения Израиля, что они являются выходцами с Украины. И внутри этой диаспоры тоже возникли противоречия, число сторонников дружеских отношений с Россией уменьшилось раза в два. Мы находимся сейчас на пике этого кризиса", - добавил политолог.
Посольство Израиля в Москве прекратило работу из-за забастовки дипломатов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 09:53
Израильский министр призвал начать поставки оружия Киеву
 
Радио "Спутник в Крыму"ИзраильПолитикаУкраинаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:36Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
00:01Прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
21:58Главные события и заявления дня: 17 октября
21:07Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали
20:36На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке
20:17В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС
20:04Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
19:57В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
19:41В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
19:13После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома
19:04В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
18:47"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
18:46В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
18:30В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
18:01В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркет
17:53В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости
17:31В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь
16:56Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
16:32Пожар на ТЭЦ-2 в Калининграде: что известно
Лента новостейМолния