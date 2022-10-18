https://crimea.ria.ru/20221018/kak-budut-dalshe-skladyvatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya--ekspert-1124940733.html
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T03:36
2022-10-18T03:36
2022-10-18T03:36
радио "спутник в крыму"
израиль
политика
украина
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/40/1113254034_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bb09b620cb03c3de94751fbd2d6406ed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Тель-Авива из-за украинского кризиса в скором времени завершится. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайя.Ранее Шай призвал Тель-Авив начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Израиль начнет поставлять Киеву оружие, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией.Эксперт отметил, что порядка четверти населения Израиля является русскоязычной, что до определенного момента во многом определяло дружественные отношения между двумя странами. Однако украинский кризис внес раскол в эту диаспору."Российско-украинский конфликт "напомнил" половине русскоязычного населения Израиля, что они являются выходцами с Украины. И внутри этой диаспоры тоже возникли противоречия, число сторонников дружеских отношений с Россией уменьшилось раза в два. Мы находимся сейчас на пике этого кризиса", - добавил политолог.
https://crimea.ria.ru/20221017/izrailskiy-ministr-prizval-nachat-postavki-oruzhiya-kievu-1124919047.html
израиль
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111325/40/1113254034_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b82ffcd788cb56ddedbcca2a4c76084c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, политика, украина, российская федерация (россия, рф)
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
Политолог Шатров уверен, что отношения России и Израиля наладятся через некоторое время
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Отношения Советского Союза, а впоследствии России с Израилем всегда были противоречивыми и переменчивыми, поэтому нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Тель-Авива из-за украинского кризиса в скором времени завершится. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайя.
Ранее Шай призвал Тель-Авив начать поставки вооружения Украине по примеру США и НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Израиль начнет поставлять Киеву оружие, это будет означать разрушение всех межгосударственных отношений с Россией.
"Наши отношения с Израилем прошли череду волн дружбы и вражды, в разные периоды они были настолько противоречивыми, что, я уверен, через какое-то короткое время отношения РФ и Израиля восстановятся. Конечно, сейчас Тель-Авив может занять позицию прямо противоположную той, которую он занимал ранее. Это международная политика", - сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт отметил, что порядка четверти населения Израиля является русскоязычной, что до определенного момента во многом определяло дружественные отношения между двумя странами. Однако украинский кризис внес раскол в эту диаспору.
"Российско-украинский конфликт "напомнил" половине русскоязычного населения Израиля, что они являются выходцами с Украины. И внутри этой диаспоры тоже возникли противоречия, число сторонников дружеских отношений с Россией уменьшилось раза в два. Мы находимся сейчас на пике этого кризиса", - добавил политолог.