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Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
Причины массовой гибели рыбы в реке Десна устанавливают на Украине. Об этом сообщает и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T15:46
2024-09-09T15:46
2024-09-09T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Причины массовой гибели рыбы в реке Десна устанавливают на Украине. Об этом сообщает и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако.По информации Александра Ломако, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.Посещение пляжа, по его словам, было запрещено еще на прошлой неделе. Также в городе усилен контроль за продажей всех видов рыбы.Река Десна – это левый приток Днепра. Свое начало она берет в Смоленской области. Затем течет в сторону Брянска и после достигает устья в Киеве. Чернигов – один из городов, который находится на Десне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекциюРоспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионахВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, новости, десна, экология, рыба
Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
Причины массовой гибели рыбы в реке Десна устанавливают на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Причины массовой гибели рыбы в реке Десна устанавливают на Украине. Об этом сообщает и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако.
"Относительно экологической ситуации на реке Десна. По состоянию на 9 сентября на Золотом берегу (Центральный пляж города Чернигова) в реке наблюдается вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Александра Ломако, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.
Посещение пляжа, по его словам, было запрещено еще на прошлой неделе. Также в городе усилен контроль за продажей всех видов рыбы.
Река Десна – это левый приток Днепра. Свое начало она берет в Смоленской области. Затем течет в сторону Брянска и после достигает устья в Киеве. Чернигов – один из городов, который находится на Десне.
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