https://crimea.ria.ru/20240909/ekologicheskoe-chp-na-ukraine-v-reke-desna-massovaya-gibel-ryby-1140233622.html

Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы

Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы

Причины массовой гибели рыбы в реке Десна устанавливают на Украине. Об этом сообщает и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T15:46

2024-09-09T15:46

2024-09-09T15:46

украина

новости

десна

экология

рыба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Причины массовой гибели рыбы в реке Десна устанавливают на Украине. Об этом сообщает и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако.По информации Александра Ломако, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.Посещение пляжа, по его словам, было запрещено еще на прошлой неделе. Также в городе усилен контроль за продажей всех видов рыбы.Река Десна – это левый приток Днепра. Свое начало она берет в Смоленской области. Затем течет в сторону Брянска и после достигает устья в Киеве. Чернигов – один из городов, который находится на Десне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекциюРоспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионахВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы

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десна

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, десна, экология, рыба