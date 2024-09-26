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В Ялте громко – жителей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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В Ялте громко – жителей призвали сохранять спокойствие
В Ялте громко – жителей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Ялте громко – жителей призвали сохранять спокойствие
Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Ялты, связаны с масштабными учениями подразделений теробороны "Барс-Крым". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T10:44
2024-09-26T10:45
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Ялты, связаны с масштабными учениями подразделений теробороны "Барс-Крым". Об этом сообщила замглавы администрации города Янина Павленко.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, с 17 сентября на полуострове проходят масштабные учения теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД. В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов, предупредили власти.26 сентября корреспонденты РИА Новости Крым побывали на учениях на Востоке полуострова и увидели, как проходят досмотровые мероприятия и как на это реагируют жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитерроруКак в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантамиВ Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем
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крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, ялта, янина павленко, "барс - крым", учения
В Ялте громко – жителей призвали сохранять спокойствие

Громкие звуки в Ялте связаны с масштабными учениями теробороны "Барс-Крым"

10:44 26.09.2024 (обновлено: 10:45 26.09.2024)
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Ялты, связаны с масштабными учениями подразделений теробороны "Барс-Крым". Об этом сообщила замглавы администрации города Янина Павленко.
"По инициативе главы Крыма Сергея Аксенова в республике проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" по противодействию проникновения диверсионных групп противника на территорию полуострова. Сегодня – в Ялте. Возможно, будут слышны громкие звуки", - написала она в своем ТГ-канале.
Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщалось, с 17 сентября на полуострове проходят масштабные учения теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД. В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов, предупредили власти.
26 сентября корреспонденты РИА Новости Крым побывали на учениях на Востоке полуострова и увидели, как проходят досмотровые мероприятия и как на это реагируют жители.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаЯлтаЯнина Павленко"Барс - Крым"Учения
 
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