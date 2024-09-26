https://crimea.ria.ru/20240926/v-feodosii-na-dorogi-vyvedut-spetstekhniku---gde-i-zachem-1140585712.html

В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем

В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем

В Феодосии проведут сводные учения всех служб по отработке действий в осенне-зимних чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T07:02

2024-09-26T07:02

2024-09-26T07:02

феодосия

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проведут сводные учения всех служб по отработке действий в осенне-зимних чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь Ткаченко.Уточняется, что учения пройдут с 13 до 16 часов. В это время гостей и жителей города просят быть внимательными при движении по улице Гарнаева в районе котельной, поскольку в этом районе возможна работа спецтехники."Сохраняйте спокойствие. Отнеситесь с пониманием к проведению данных мероприятий и руководствуйтесь только официальными сообщениями администрации Феодосии", - обратился Ткаченко к населению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуЗима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезонуЖКХ-Контроль: эксперт назвал правила подготовки к зиме

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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