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В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем
В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем
В Феодосии проведут сводные учения всех служб по отработке действий в осенне-зимних чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T07:02
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феодосия
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проведут сводные учения всех служб по отработке действий в осенне-зимних чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь Ткаченко.Уточняется, что учения пройдут с 13 до 16 часов. В это время гостей и жителей города просят быть внимательными при движении по улице Гарнаева в районе котельной, поскольку в этом районе возможна работа спецтехники."Сохраняйте спокойствие. Отнеситесь с пониманием к проведению данных мероприятий и руководствуйтесь только официальными сообщениями администрации Феодосии", - обратился Ткаченко к населению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуЗима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезонуЖКХ-Контроль: эксперт назвал правила подготовки к зиме
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В Феодосии на дороги выведут спецтехнику - где и зачем

В Феодосии проведут учения всех служб на случай осенне-зимних ЧС - власти

07:02 26.09.2024
 
© РИА Новости КрымПляж в Крыму
Пляж в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии проведут сводные учения всех служб по отработке действий в осенне-зимних чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь Ткаченко.
"26 сентября состоятся командно-штабные учения с практическими мероприятиями по отработке готовности всех служб к оперативному реагированию и устранению последствий возможных чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период", - написал Ткаченко в своем Telegram- канале.
Уточняется, что учения пройдут с 13 до 16 часов. В это время гостей и жителей города просят быть внимательными при движении по улице Гарнаева в районе котельной, поскольку в этом районе возможна работа спецтехники.
"Сохраняйте спокойствие. Отнеситесь с пониманием к проведению данных мероприятий и руководствуйтесь только официальными сообщениями администрации Феодосии", - обратился Ткаченко к населению.
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