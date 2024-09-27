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В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит

В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит - РИА Новости Крым, 27.09.2024

В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит

В Севастополе стартовали межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Об этом предупредил местных жителей и гостей города-героя губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T12:13

2024-09-27T12:13

2024-09-27T12:13

севастополь

михаил развожаев

учения

птичий грипп

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крым

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовали межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Об этом предупредил местных жителей и гостей города-героя губернатор Михаил Развожаев.В учениях задействованы сотрудники госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Кубани, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти."В Севастополе обстановка по птичьему гриппу — стабильно спокойная и благополучная. Но грипп птиц — опасная болезнь, которой могут болеть дикие и домашние птицы", - пояснил Развожаев.В ходе начавшихся учений специалисты отрабатывают меры по ликвидации условного очага болезни.В марте прошлого года в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на "птичий грипп" (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАХрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в РоссииАфриканская чума свиней продолжает "захват" Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, птичий грипп, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, россельхознадзор