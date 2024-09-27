https://crimea.ria.ru/20240927/v-sevastopole-skoplenie-spetstekhniki-i-zapreschayuschie-znaki-chto-proiskhodit-1140668002.html
В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит
В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит
В Севастополе стартовали межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Об этом предупредил местных жителей и гостей города-героя губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T12:13
2024-09-27T12:13
2024-09-27T12:13
севастополь
михаил развожаев
учения
птичий грипп
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
россельхознадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140667394_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8f444022314672bdce2aada2f8ea13d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовали межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Об этом предупредил местных жителей и гостей города-героя губернатор Михаил Развожаев.В учениях задействованы сотрудники госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Кубани, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти."В Севастополе обстановка по птичьему гриппу — стабильно спокойная и благополучная. Но грипп птиц — опасная болезнь, которой могут болеть дикие и домашние птицы", - пояснил Развожаев.В ходе начавшихся учений специалисты отрабатывают меры по ликвидации условного очага болезни.В марте прошлого года в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на "птичий грипп" (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАХрупкий баланс: как импорт курятины изменит цены на мясо птицы в РоссииАфриканская чума свиней продолжает "захват" Кубани
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140667394_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b2e53011ffce34c948ffa3f7a7885100.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, птичий грипп, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, россельхознадзор
В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит
В Севастополе проходят межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе стартовали межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Об этом предупредил местных жителей и гостей города-героя губернатор Михаил Развожаев.
"Если увидите скопление специализированных машин и запрещающие дорожные знаки на Тороповой даче — не переживайте: в Севастополе проходят межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц", - написал он в своем Telegram-канале.
В учениях задействованы сотрудники госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Кубани, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти.
"В Севастополе обстановка по птичьему гриппу — стабильно спокойная и благополучная. Но грипп птиц — опасная болезнь, которой могут болеть дикие и домашние птицы", - пояснил Развожаев.
В ходе начавшихся учений специалисты отрабатывают меры по ликвидации условного очага болезни.
В марте прошлого года в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице
с подозрением на "птичий грипп" (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.
До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа
. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: