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Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани
Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани
На Кубани зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в еще одном районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани со ссылкой на департамент РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T06:01
2023-09-20T06:01
краснодарский край
африканская чума свиней
кубань
сельское хозяйство
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На Кубани зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в еще одном районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края.На территории фермы ввели карантин. Ее собственник принял решение уничтожить сырье и свиноводческую продукцию, после чего будет проведена дезинфекция, добавили в ведомстве. Эту уже седьмой по счету район, где зарегистрирована вспышка АЧС. В начале сентября департамент ветеринарии Краснодарского края сообщил, что на Кубани зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Тогда их выявили на фермах в двух районах, Кущевском и Благовещенском, и пытались локализовать. Больное поголовье стали изымать для уничтожения, в радиусе нескольких километров от очагов инфекции установили зоны контроля с карантинно-охранными постами и временными дезинфекционными барьерами, организовали досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств. 11 сентября стало известно о выявлении заражений в Калининском районе. А к 16 сентября вирус охватил еще два района, новые заражения выявили и в местах, где прежде был введен карантин в прежде зараженных местах. 15 сентября было зафиксировано еще три вспышки. Трупы свиньи нашли в лесопосадке Куйбышевского сельского поселения в Калининском районе, а также в распределительном центре еще одного агрокомплекса обнаружили инфицированные полуфабрикаты из свинины.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской областиРезкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах
https://crimea.ria.ru/20230916/na-kubani-zafiksirovali-esche-tri-vspyshki-afrikanskoy-chumy-sviney-1131457008.html
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, африканская чума свиней, кубань, сельское хозяйство, безопасность
Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани

На Кубани выявлен очаг африканской чумы свиней еще в одном районе

06:01 20.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На Кубани зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в еще одном районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края.
"На мясокомбинате АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в Выселковском районе в пробах материала, отобранного от продукции из свинины, выявили инфицированный вирусом АЧС объект", – говорится в сообщении в социально сети оперштаба ВКонтакте.
На территории фермы ввели карантин. Ее собственник принял решение уничтожить сырье и свиноводческую продукцию, после чего будет проведена дезинфекция, добавили в ведомстве.
Эту уже седьмой по счету район, где зарегистрирована вспышка АЧС.
В начале сентября департамент ветеринарии Краснодарского края сообщил, что на Кубани зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Тогда их выявили на фермах в двух районах, Кущевском и Благовещенском, и пытались локализовать. Больное поголовье стали изымать для уничтожения, в радиусе нескольких километров от очагов инфекции установили зоны контроля с карантинно-охранными постами и временными дезинфекционными барьерами, организовали досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств.
11 сентября стало известно о выявлении заражений в Калининском районе. А к 16 сентября вирус охватил еще два района, новые заражения выявили и в местах, где прежде был введен карантин в прежде зараженных местах.
15 сентября было зафиксировано еще три вспышки. Трупы свиньи нашли в лесопосадке Куйбышевского сельского поселения в Калининском районе, а также в распределительном центре еще одного агрокомплекса обнаружили инфицированные полуфабрикаты из свинины.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.
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Краснодарский крайАфриканская чума свинейКубаньСельское хозяйствоБезопасность
 
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06:01Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани
00:01Погода в Крыму в среду
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