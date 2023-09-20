https://crimea.ria.ru/20230920/afrikanskaya-chuma-sviney-prodolzhaet-zakhvat-kubani-1131531375.html

Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани

Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Африканская чума свиней продолжает "захват" Кубани

На Кубани зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в еще одном районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани со ссылкой на департамент РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T06:01

2023-09-20T06:01

2023-09-20T06:01

краснодарский край

африканская чума свиней

кубань

сельское хозяйство

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На Кубани зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в еще одном районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края.На территории фермы ввели карантин. Ее собственник принял решение уничтожить сырье и свиноводческую продукцию, после чего будет проведена дезинфекция, добавили в ведомстве. Эту уже седьмой по счету район, где зарегистрирована вспышка АЧС. В начале сентября департамент ветеринарии Краснодарского края сообщил, что на Кубани зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Тогда их выявили на фермах в двух районах, Кущевском и Благовещенском, и пытались локализовать. Больное поголовье стали изымать для уничтожения, в радиусе нескольких километров от очагов инфекции установили зоны контроля с карантинно-охранными постами и временными дезинфекционными барьерами, организовали досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств. 11 сентября стало известно о выявлении заражений в Калининском районе. А к 16 сентября вирус охватил еще два района, новые заражения выявили и в местах, где прежде был введен карантин в прежде зараженных местах. 15 сентября было зафиксировано еще три вспышки. Трупы свиньи нашли в лесопосадке Куйбышевского сельского поселения в Калининском районе, а также в распределительном центре еще одного агрокомплекса обнаружили инфицированные полуфабрикаты из свинины.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской областиРезкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах

https://crimea.ria.ru/20230916/na-kubani-zafiksirovali-esche-tri-vspyshki-afrikanskoy-chumy-sviney-1131457008.html

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, африканская чума свиней, кубань, сельское хозяйство, безопасность