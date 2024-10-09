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Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске

Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске

Из-за аварии на сетях в среду частично обесточен город Белогорск в центральном Крыму, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T13:27

2024-10-09T13:27

2024-10-09T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в среду частично обесточен город Белогорск в центральном Крыму, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением. Часть Севастополя, прилегающие населенные пункты и ряд местных садовых товариществ в среду остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляВ Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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