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Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске
Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске
Из-за аварии на сетях в среду частично обесточен город Белогорск в центральном Крыму, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T13:27
2024-10-09T13:29
белогорск
белогорский район
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отключение электроэнергии в крыму
электросети
гуп рк "крымэнерго"
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владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в среду частично обесточен город Белогорск в центральном Крыму, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением. Часть Севастополя, прилегающие населенные пункты и ряд местных садовых товариществ в среду остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляВ Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге
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РИА Новости Крым
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Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске

Почти 6 тысяч жителей Белогорска в Крыму обесточены из-за аварии на сетях

13:27 09.10.2024 (обновлено: 13:29 09.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанняя весна в Крыму
Ранняя весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в среду частично обесточен город Белогорск в центральном Крыму, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.
Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением.
"В результате обесточены 24 трансформаторные подстанции, 2512 точек поставок. Без электричества остаются 5 767 человек", - уточнил он.
Часть Севастополя, прилегающие населенные пункты и ряд местных садовых товариществ в среду остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.
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