Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241009/v-rostove-na-donu-zakryvayut-genkonsulstvo-rumynii-1140958991.html
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T16:00
2024-10-09T16:01
ростов-на-дону
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
румыния
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111407/51/1114075191_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_f2de24c0b4e2b3c1c6fa52e799b831f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия Бухареста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова напомнила, что данное решение МИД РФ принял в декабре прошлого года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии.После закрытия генконсульства функции оказания услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве, добавила официальный представитель МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
румыния
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111407/51/1114075191_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3c9b239ab86c3169c2f67310ba551769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, румыния, новости, политика
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии

Румыния с 14 октября закрывает генконсульство в Ростове-на-Дону по решению России – МИД

16:00 09.10.2024 (обновлено: 16:01 09.10.2024)
 
© flickr.com/SorinaФлаг Румынии
Флаг Румынии
© flickr.com/Sorina
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия Бухареста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность с 14 октября. Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправительственное соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения", - сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова напомнила, что данное решение МИД РФ принял в декабре прошлого года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии.
После закрытия генконсульства функции оказания услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве, добавила официальный представитель МИД РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростов-на-ДонуМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРумынияНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях
17:34Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы
17:24Часть Симферополя на три часа осталась без света
17:11Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД
16:54В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
16:44Второй этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму
16:37Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей
16:16Обвинение попросило 16 лет колонии для сжегшего свою сестру крымчанина
16:00В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
15:37В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"
15:20Лукашенко назвал главный провал Запада
15:15Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
15:13Крымский мост сейчас – продолжает расти очередь со стороны Керчи
14:52Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
14:45Армия России отбила 20 атак врага – ситуация в зоне СВО
14:30В Керчи назначен новый глава администрации
14:16Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской области
14:09"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн
13:57Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200
13:42Армия России нанесла удары по объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния