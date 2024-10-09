https://crimea.ria.ru/20241009/v-rostove-na-donu-zakryvayut-genkonsulstvo-rumynii-1140958991.html
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T16:00
2024-10-09T16:00
2024-10-09T16:01
ростов-на-дону
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
румыния
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия Бухареста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова напомнила, что данное решение МИД РФ принял в декабре прошлого года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии.После закрытия генконсульства функции оказания услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве, добавила официальный представитель МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, румыния, новости, политика
В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
Румыния с 14 октября закрывает генконсульство в Ростове-на-Дону по решению России – МИД
16:00 09.10.2024 (обновлено: 16:01 09.10.2024)