https://crimea.ria.ru/20241009/v-rostove-na-donu-zakryvayut-genkonsulstvo-rumynii-1140958991.html

В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии

В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии

Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T16:00

2024-10-09T16:00

2024-10-09T16:01

ростов-на-дону

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

румыния

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расположенное в Ростове-на-Дону генеральное консульство Румынии прекратит работу с 14 октября. Данная мера является ответом Москвы на недружественные действия Бухареста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова напомнила, что данное решение МИД РФ принял в декабре прошлого года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии.После закрытия генконсульства функции оказания услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве, добавила официальный представитель МИД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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румыния

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, румыния, новости, политика