Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях
В Феодосии и Береговом частично нет света из-за аварии на сетях
17:39 09.10.2024 (обновлено: 17:41 09.10.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Абоненты в Феодосии и Береговом частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.
По уточненной информации "Крымэнерго", в селе Береговое электричества не будет по следующим улицам: Виноградная, Вишневая, Малиновая, Персиковая, Садовая, Солнечная, Изумрудная, Клубничная, Центральная, Победы, Энтузиастов, а также в массиве "Степной".
Часть Севастополя, прилегающие населенные пункты и ряд местных садовых товариществ в среду также остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
Накануне часть Феодосии также испытывала перебои в электроснабжении.
По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.
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