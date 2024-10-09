https://crimea.ria.ru/20241009/feodosiya-i-beregovoe-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-na-setyakh-1140965162.html

Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях

Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях

Абоненты в Феодосии и Береговом частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T17:39

2024-10-09T17:39

2024-10-09T17:41

крым

феодосия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Абоненты в Феодосии и Береговом частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По уточненной информации "Крымэнерго", в селе Береговое электричества не будет по следующим улицам: Виноградная, Вишневая, Малиновая, Персиковая, Садовая, Солнечная, Изумрудная, Клубничная, Центральная, Победы, Энтузиастов, а также в массиве "Степной".Часть Севастополя, прилегающие населенные пункты и ряд местных садовых товариществ в среду также остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Накануне часть Феодосии также испытывала перебои в электроснабжении.По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийСколько в Крыму надо платить за свет с 1 июля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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