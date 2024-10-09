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Крымский мост сейчас – продолжает расти очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас – продолжает расти очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Крымский мост сейчас – продолжает расти очередь со стороны Керчи
В среду днем у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T15:13
2024-10-09T15:13
2024-10-09T15:19
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В среду днем у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Часом ранее проезда ожидали 40 автомобилей также со стороны Крымского полуострова.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас – продолжает расти очередь со стороны Керчи
В очереди на Крымский мост проезда ждут 90 машин со стороны Керчи
15:13 09.10.2024 (обновлено: 15:19 09.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В среду днем у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 15:00 Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Часом ранее проезда ожидали 40 автомобилей также со стороны Крымского полуострова.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности
.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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