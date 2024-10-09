https://crimea.ria.ru/20241009/v-smolenske-muzhchina-pytalsya-pronesti-vzryvchatku-v-zdanie-mvd-1140960736.html
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T16:54
2024-10-09T16:54
2024-10-09T16:54
смоленск
новости
происшествия
взрывное устройство
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое охранников получили контузии. Об этом сообщает УФСБ по Смоленской области.Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.Ранее в Крыму был вынесен приговор в отношении участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.*запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в КерчиХалифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистовСевастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
смоленск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, новости, происшествия, взрывное устройство, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
Взрывное устройство попытался пронести мужчина в здание МВД в Смоленске