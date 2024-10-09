https://crimea.ria.ru/20241009/v-smolenske-muzhchina-pytalsya-pronesti-vzryvchatku-v-zdanie-mvd-1140960736.html

В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД

В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД

В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T16:54

2024-10-09T16:54

2024-10-09T16:54

смоленск

новости

происшествия

взрывное устройство

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое охранников получили контузии. Об этом сообщает УФСБ по Смоленской области.Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.Ранее в Крыму был вынесен приговор в отношении участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.*запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в КерчиХалифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистовСевастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ

смоленск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, новости, происшествия, взрывное устройство, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)