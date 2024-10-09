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В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T16:54
2024-10-09T16:54
смоленск
новости
происшествия
взрывное устройство
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое охранников получили контузии. Об этом сообщает УФСБ по Смоленской области.Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.Ранее в Крыму был вынесен приговор в отношении участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.*запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в КерчиХалифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистовСевастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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смоленск, новости, происшествия, взрывное устройство, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД

Взрывное устройство попытался пронести мужчина в здание МВД в Смоленске

16:54 09.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Смоленске правоохранителям удалось предотвратить теракт в здании УМВД. Мужчина, который пытался пронести внутрь взрывчатку, пострадал при задержании, двое охранников получили контузии. Об этом сообщает УФСБ по Смоленской области.

"Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
Ранее в Крыму был вынесен приговор в отношении участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*. Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.
*запрещенная в России экстремистская организация
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СмоленскНовостиПроисшествияВзрывное устройствоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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