https://crimea.ria.ru/20241009/lukashenko-nazval-glavnyy-proval-zapada-1140958271.html

Лукашенко назвал главный провал Запада

Лукашенко назвал главный провал Запада - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Лукашенко назвал главный провал Запада

Запад провалил задачу по расшатыванию стабильности экономик России и Белоруссии, однако новые угрозы ставят в центр повестки совместное решение вопросов... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T15:20

2024-10-09T15:20

2024-10-09T15:33

россия

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

экономика

в мире

коллективный запад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Запад провалил задачу по расшатыванию стабильности экономик России и Белоруссии, однако новые угрозы ставят в центр повестки совместное решение вопросов безопасности. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что во многом экономическая устойчивость союзных государств связана с усилиями обеих стран по сохранению и развитию потенциала, созданного в период Советского Союза. Сейчас перед Россией и Белоруссией стоят новые задачи, в том числе в сфере обеспечения безопасности."Появляются новые угрозы и новые возможности, вопросы которые надо решать и сколько бы мы с вами не встречались, всегда половина наших разговоров – внутреннее благосостоянии белорусов и россиян, и вопросы безопасности", – констатировал белорусский лидер.Белоруссия и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, заявлял ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного – высший государственный орден Российской Федерации. Президент Республики Беларусь удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюЗапад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБВино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, экономика, в мире, коллективный запад, новости