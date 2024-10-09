Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал главный провал Запада - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241009/lukashenko-nazval-glavnyy-proval-zapada-1140958271.html
Лукашенко назвал главный провал Запада
Лукашенко назвал главный провал Запада - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Лукашенко назвал главный провал Запада
Запад провалил задачу по расшатыванию стабильности экономик России и Белоруссии, однако новые угрозы ставят в центр повестки совместное решение вопросов... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T15:20
2024-10-09T15:33
россия
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
экономика
в мире
коллективный запад
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/09/1140957560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314a9e3ef7cead977eac596c0e77132a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Запад провалил задачу по расшатыванию стабильности экономик России и Белоруссии, однако новые угрозы ставят в центр повестки совместное решение вопросов безопасности. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что во многом экономическая устойчивость союзных государств связана с усилиями обеих стран по сохранению и развитию потенциала, созданного в период Советского Союза. Сейчас перед Россией и Белоруссией стоят новые задачи, в том числе в сфере обеспечения безопасности."Появляются новые угрозы и новые возможности, вопросы которые надо решать и сколько бы мы с вами не встречались, всегда половина наших разговоров – внутреннее благосостоянии белорусов и россиян, и вопросы безопасности", – констатировал белорусский лидер.Белоруссия и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, заявлял ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного – высший государственный орден Российской Федерации. Президент Республики Беларусь удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюЗапад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБВино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/09/1140957560_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_57f77fa2a4c37a276d51f3777ba2fcf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, экономика, в мире, коллективный запад, новости
Лукашенко назвал главный провал Запада

Запад провалил задачу по развалу экономик России Белоруссии – Лукашенко

15:20 09.10.2024 (обновлено: 15:33 09.10.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Запад провалил задачу по расшатыванию стабильности экономик России и Белоруссии, однако новые угрозы ставят в центр повестки совместное решение вопросов безопасности. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Самый главный вывод, как я понимаю: Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось. Они и сами признают это", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что во многом экономическая устойчивость союзных государств связана с усилиями обеих стран по сохранению и развитию потенциала, созданного в период Советского Союза. Сейчас перед Россией и Белоруссией стоят новые задачи, в том числе в сфере обеспечения безопасности.
"Появляются новые угрозы и новые возможности, вопросы которые надо решать и сколько бы мы с вами не встречались, всегда половина наших разговоров – внутреннее благосостоянии белорусов и россиян, и вопросы безопасности", – констатировал белорусский лидер.
Белоруссия и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, заявлял ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного – высший государственный орден Российской Федерации. Президент Республики Беларусь удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию
Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ
Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию
 
РоссияБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоЭкономикаВ миреКоллективный ЗападНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях
17:34Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы
17:24Часть Симферополя на три часа осталась без света
17:11Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД
16:54В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
16:44Второй этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму
16:37Глава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублей
16:16Обвинение попросило 16 лет колонии для сжегшего свою сестру крымчанина
16:00В Ростове-на-Дону закрывают генконсульство Румынии
15:37В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"
15:20Лукашенко назвал главный провал Запада
15:15Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
15:13Крымский мост сейчас – продолжает расти очередь со стороны Керчи
14:52Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
14:45Армия России отбила 20 атак врага – ситуация в зоне СВО
14:30В Керчи назначен новый глава администрации
14:16Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской области
14:09"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн
13:57Силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200
13:42Армия России нанесла удары по объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния