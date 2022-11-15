https://crimea.ria.ru/20221115/byvshiy-vitse-prezident-rostelekoma-vozglavil-predpriyatie-v-krymu-1125384058.html

Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму

Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму

Бывший вице-президент "Ростелекома" и создатель крымского интернет-провайдера "Миранда-медиа" Иван Зима стал генеральным директором АО "Крымтелеком", сообщила... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T17:08

2022-11-15T17:08

2022-11-15T17:11

крым

связь в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Бывший вице-президент "Ростелекома" и создатель крымского интернет-провайдера "Миранда-медиа" Иван Зима стал генеральным директором АО "Крымтелеком", сообщила пресс-служба компании.Иван Зима работает в отрасли связи больше 30 лет. Карьеру в "Ростелекоме" начал в 1998 году на позиции ведущего инженера филиала и прошел путь до старшего вице-президента по развитию сетей связи. С 2019 года Зима занимал должность вице-президента – директора макрорегионального региона "Волга". В январе 2022 года назначен вице-президентом по цифровым регионам "Ростелекома".Иван Зима создал компанию "Миранда-медиа" – первого в российском Крыму оператора связи, предоставляющего услуги связи для всех сегментов рынка: В2В, В2О, В2G, В2С.По его словам, в ближайшей перспективе "Крымтелеком" станет современным инфраструктурным оператором связи.

https://crimea.ria.ru/20220530/krymskiy-mobilnyy-operator-prishel-v-kherson-1123378867.html

https://crimea.ria.ru/20220313/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-mobilnyy-operator-1122653312.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, связь в крыму