https://crimea.ria.ru/20221115/byvshiy-vitse-prezident-rostelekoma-vozglavil-predpriyatie-v-krymu-1125384058.html
Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму
Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму
Бывший вице-президент "Ростелекома" и создатель крымского интернет-провайдера "Миранда-медиа" Иван Зима стал генеральным директором АО "Крымтелеком", сообщила... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T17:08
2022-11-15T17:08
2022-11-15T17:11
крым
связь в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Бывший вице-президент "Ростелекома" и создатель крымского интернет-провайдера "Миранда-медиа" Иван Зима стал генеральным директором АО "Крымтелеком", сообщила пресс-служба компании.Иван Зима работает в отрасли связи больше 30 лет. Карьеру в "Ростелекоме" начал в 1998 году на позиции ведущего инженера филиала и прошел путь до старшего вице-президента по развитию сетей связи. С 2019 года Зима занимал должность вице-президента – директора макрорегионального региона "Волга". В январе 2022 года назначен вице-президентом по цифровым регионам "Ростелекома".Иван Зима создал компанию "Миранда-медиа" – первого в российском Крыму оператора связи, предоставляющего услуги связи для всех сегментов рынка: В2В, В2О, В2G, В2С.По его словам, в ближайшей перспективе "Крымтелеком" станет современным инфраструктурным оператором связи.
https://crimea.ria.ru/20220530/krymskiy-mobilnyy-operator-prishel-v-kherson-1123378867.html
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крым, связь в крыму
Бывший вице-президент "Ростелекома" возглавил предприятие в Крыму
Экс-вице-президент "Ростелекома" Иван Зима стал гендиректором "Крымтелекома"
17:08 15.11.2022 (обновлено: 17:11 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Бывший вице-президент "Ростелекома" и создатель крымского интернет-провайдера "Миранда-медиа" Иван Зима стал генеральным директором АО "Крымтелеком", сообщила пресс-служба компании.
"25 октября 2022 года акционерное общество "Крымтелеком" возглавил новый генеральный директор – Зима Иван Иванович", - говорится в пресс-релизе.
Иван Зима работает в отрасли связи больше 30 лет. Карьеру в "Ростелекоме" начал в 1998 году на позиции ведущего инженера филиала и прошел путь до старшего вице-президента по развитию сетей связи. С 2019 года Зима занимал должность вице-президента – директора макрорегионального региона "Волга". В январе 2022 года назначен вице-президентом по цифровым регионам "Ростелекома".
Иван Зима создал компанию "Миранда-медиа" – первого в российском Крыму оператора связи, предоставляющего услуги связи для всех сегментов рынка: В2В, В2О, В2G, В2С.
По его словам, в ближайшей перспективе "Крымтелеком" станет современным инфраструктурным оператором связи.