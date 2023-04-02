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Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связи
Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связи - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связи
Покрытие качественной связью Запорожской области будет увеличено в этом году, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T17:06
2023-04-02T17:06
2023-04-02T17:06
запорожская область
евгений балицкий
мобильная связь
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Покрытие качественной связью Запорожской области будет увеличено в этом году, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Евгений Балицкий.Мобильная связь на ЗапорожьеПо данным Балицкого, сейчас покрытие качественной мобильной связью составляет 80% всех территорий области. Уже в этом году связью обеспечат даже отдаленные населенные пункты."Поставлена задача до конца года построить и ввести в эксплуатацию 106 новых базовых станций мобильной связи. На эти цели уже предусмотрены средства из федерального бюджета. Проблемы будут решены и в тех населенных пунктах, где нормальной связи прежде не было. Также будет уделено внимание обеспечению устойчивой связью основных автодорог области", – написал глава региона в своем Telegram-канале. Качественный интернет для Запорожской областиТакже, по его словам, в области восстановят, и будут развивать фиксированную сеть Интернет."В этом году разработан и уже выполняется план по подключению более 1,5 тыс. социально важных объектов по всей Запорожской области. В первую очередь это школы, учреждения здравоохранения и культуры. Выполнение этого плана позволит провести или восстановить интернет-соединение в большинстве населенных пунктов нашей области", – анонсировал Балицкий и подчеркнул, что работа по налаживанию связи продолжится и в следующем году.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные домаНа отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристовСколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, мобильная связь, общество, новые регионы россии, новости
Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связи
Балицкий: на Запорожье улучшат качество мобильной связи и интернета
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Покрытие качественной связью Запорожской области будет увеличено в этом году, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Мобильная связь на Запорожье
По данным Балицкого, сейчас покрытие качественной мобильной связью составляет 80% всех территорий области. Уже в этом году связью обеспечат даже отдаленные населенные пункты.
"Поставлена задача до конца года построить и ввести в эксплуатацию 106 новых базовых станций мобильной связи. На эти цели уже предусмотрены средства из федерального бюджета. Проблемы будут решены и в тех населенных пунктах, где нормальной связи прежде не было. Также будет уделено внимание обеспечению устойчивой связью основных автодорог области", – написал
глава региона в своем Telegram-канале.
Качественный интернет для Запорожской области
Также, по его словам, в области восстановят, и будут развивать фиксированную сеть Интернет.
"В этом году разработан и уже выполняется план по подключению более 1,5 тыс. социально важных объектов по всей Запорожской области. В первую очередь это школы, учреждения здравоохранения и культуры. Выполнение этого плана позволит провести или восстановить интернет-соединение в большинстве населенных пунктов нашей области", – анонсировал Балицкий и подчеркнул, что работа по налаживанию связи продолжится и в следующем году.
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